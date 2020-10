Bugatti Bolide: ‘Ettore Bravo’…

O Bugatti Bolide é o mais recente e radical projeto da marca fundada por Ettore Bugatti em 1909. O super-desportivo do Grupo Volkswagen é o ‘concept’ de veículo mais extremo, rápido e leve da história da empresa. O poderoso motor 8.0 W16 debita 1850 cv, o conjunto pesa apenas 1240 Kg, tem uma incrível relação peso/potência de 0,67 kg por cavalo-vapor e um binário de 1850 Nm. Isto permite-lhe uma velocidade máxima superior a 500 km/h, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2.17 segundos, de 0 a 300 km/h em somente 7.37 segundos e de 0 a 500 km/h nuns incríveis 20.16 segundos.

No seu currículo já se contam ‘projetos’ de tempos recorde em circuitos famosos, como é o caso de 3m07,1s no traçado das 24 Horas de Le Mans e apenas 5m23,1s no Nurburgring Nordschleife. Para já apenas simulações, como referimos. O carro tem apenas 995 mm de altura, 2,75 metros de distância entre-eixos e cerca de 2 metros de largura. O interior tem espaço para dois ocupantes, com acesso por portas que se abrem na diagonal: “Queríamos saber como poderíamos apresentar o enorme motor W16 como o símbolo técnico da marca em sua forma mais pura – com apenas quatro rodas, o motor, a caixa de velocidades, o volante e, como único luxo, duas bacquets. Foi importante nas nossas deliberações ajustar nosso icónico motor sem qualquer limitação na relação peso/potência. O Bugatti Bolide nasceu dessa ideia”, revelou o chefe da marca, Stephan Winkelmann.

Em termos mecânicos, o poderoso motor 8.0 W16 recebeu ajustes para uso em circuito, incluindo mudanças nos sistemas de admissão e escape, para otimização da capacidade de resposta. Além disso, os quatro turbo-compressores foram ajustados para entregar melhor performance em rotações mais altas. Para atingir o peso de apenas 1.240 kg, os engenheiros adotaram materiais e processos de produção inovadores. Nesse sentido, os parafusos e elementos de ligação são todos feitos em titânio, liga herdada da indústria aeroespacial. Tal como na Fórmula 1, o Bolide tem travões de freios de corrida com discos e pastilhas de cerâmica, além de pinças que pesam apenas 2,4 kg cada. As rodas de magnésio forjado pesam 7,4 kg cada na frente e 8,4 kg cada na traseira. Para poupar no peso, apenas 40% das superfícies da carroçaria são pintadas, sendo os restantes 60% visíveis de fibra de carbono. A marca ainda não decidiu se irá produzir o modelo em série.