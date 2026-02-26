Brooklands celebra centenário do primeiro GP da Grã-Bretanha com evento histórico
O Brooklands Museum assinala, no próximo dia 8 de agosto, os 100 anos da realização da primeira prova de Grande Prémio em solo britânico. A celebração contará com uma exibição inédita de 100 monolugares, abrangendo desde os pioneiros de 1926 até aos modernos Fórmula 1.
Considerado o berço do desporto motorizado britânico, o circuito de Brooklands prepara-se para acolher uma homenagem histórica no sábado, 8 de agosto. O evento marca exatamente um século desde que o Royal Automobile Club organizou o primeiro Grande Prémio oficial no Reino Unido, consolidando a importância estratégica deste recinto na evolução da indústria automóvel de alta competição.
A comemoração terá como ponto central a reunião de uma centena de carros de Grande Prémio. Segundo a organização, o programa inclui demonstrações dinâmicas as viaturas clássicas percorrerão secções preservadas da icónica pista oval inclinada (banking), enquanto os modelos mais recentes de Fórmula 1 demonstrarão a sua tecnologia na pista de testes adjacente, no complexo Mercedes-Benz World.
Um marco na história do desporto automóvel
Alex Patterson, Diretor Executivo do Brooklands Museum, sublinha a relevância do tributo «O Grande Prémio de 1926 foi um momento de enorme bravura e perigo, lançando as bases para o sucesso da indústria do desporto motorizado na Grã-Bretanha. Esta será uma das maiores e mais completas coleções de carros de Grande Prémio alguma vez reunida.»
Inaugurado em 1907 por iniciativa de Hugh e Ethel Fortescue Locke King, Brooklands foi o primeiro circuito do mundo construído especificamente para corridas de veículos a motor. Numa época em que as competições em estradas públicas eram proibidas no território continental britânico, o traçado de Surrey tornou-se o epicentro da velocidade e da aviação experimental.
O triunfo de 1926 e a evolução para a Fórmula 1
Na prova inaugural, realizada a 7 de agosto de 1926, nove automóveis alinharam perante uma assistência numerosa. A vitória pertenceu ao Delage 15-S-8, conduzido pelos franceses Louis Wagner e Robert Sénéchal. Malcolm Campbell, figura central do desporto britânico, terminou na segunda posição aos comandos de um Bugatti 39A. De notar que a Aston Martin, uma das marcas presentes nessa grelha original, permanece ativa no atual campeonato mundial de Fórmula 1.
Após a Segunda Guerra Mundial, período durante o qual Brooklands foi convertido para a produção em massa de aeronaves militares (como os caças Hurricane), as corridas deslocaram-se para aeródromos desativados. Silverstone viria a herdar o legado, acolhendo em 1948 o primeiro Grande Prémio do pós-guerra e, em 1950, a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
Legado e bilheteira
A herança de Brooklands é visível na atual geografia da Fórmula 1, com equipas históricas como a McLaren sediadas a poucos quilómetros do antigo circuito. O evento do centenário pretende não apenas honrar o passado, mas projetar o futuro da inovação técnica.
Os bilhetes para a celebração de 8 de agosto já se encontram à venda no sítio oficial do Museu (BrooklandsMuseum.com). Os ingressos para adultos têm o custo de 39,95 libras (em venda antecipada), enquanto as entradas para crianças entre os 4 e os 17 anos fixam-se nas 19,95 libras. O museu prevê uma lotação esgotada, recomendando a reserva atempada aos entusiastas.
