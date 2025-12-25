Bom Natal!

Neste Natal, queremos travar por um instante e olhar pelo retrovisor — não por nostalgia, mas para apreciar o caminho percorrido. Foram mais doze meses cheios de curvas, acelerações e algumas travagens a fundo, mas sempre com a mesma meta: chegar até si com a melhor informação e a paixão que nos move há quase 50 anos.

Entre histórias de bastidores, vitórias épicas e desafios técnicos, houve algo que nunca nos faltou: a sua companhia. É por si, leitor, piloto, fotógrafo, colaborador ou adepto do desporto motorizado, que continuamos a acelerar todos os dias.

Neste Natal, o nosso agradecimento é o verdadeiro troféu. Que 2026 traga motores afinados, emoções puras e corridas que nos façam saltar do sofá. Que o espírito competitivo continue a inspirar-nos — sempre com fair play, coragem e aquele brilho nos olhos que só quem ama este mundo entende.

Festas felizes e… que o próximo arranque seja inesquecível! 🏁