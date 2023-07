Bilhetes e Horário para o Estoril Classics disponíveis | AutoSport

O Estoril Classics 2023 marca a visita anual dos Fórmula 1 e o regresso das Motos de GP ao Autódromo do Estoril, os bilhetes e horário para evento já estão disponíveis, podendo os adeptos planear um fim-de-semana em família junto de máquinas que fizeram história.

Já é uma tradição no calendário dos adeptos do desporto motorizado – no início de outubro, o mais antigo circuito permanente português é o palco de um dos maiores eventos de corridas de clássicos do mundo, com a Fórmula 1 a ser o cabeça de cartaz.

Este ano há ainda a novidade do regresso das motos das principais competições mundiais, com o The Amicale Spirit of Speed, um clube de âmbito europeu que se compromete a manter as grandes máquinas da história da modalidade de duas rodas.

O evento a cargo da Race Ready que tem com a parceiros a Associação de Turismo de Cascais e a Peter Auto, tem vindo a ser um sucesso ao longo da sua história com mais de 30 mil pessoas a rumarem ao Autódromo do Estoril na última edição, engalanado bancadas e paddock.

Com uma lista de inscritos de luxo, que compreenderão clássicos de competição que marcaram a história do automobilismo e do motociclismo, espera-se nova romaria à pista situada em Cascais nos próximos dias 6, 7 e 8 de Outubro, aguardando-se uma vez mais uma enchente, tal como 2021 e 2022, que esgotará os bilhetes de Paddock rapidamente.

Como é tradicional, o programa estender-se-á ao longo de três dias, efetuando-se os treinos e algumas das qualificações na sexta-feira. No sábado realizar-se-ão as primeiras corridas, sendo uma delas a primeira de Fórmula 1. No domingo disputam-se as restantes, voltando as máquinas da categoria máxima a enfrentar-se em pista.

As exibições das motos de Grande Prémio, Superbikes, Road Racing, serão realizadas nas três jornadas, reforçando um programa que contará com máquinas de endurance, de turismo, GT e monolugares desde os anos 1950.

Para que todos os adeptos possam ter a possibilidade de participar no Estoril Classics, organização manteve para a edição de 2023 os preços dos bilhetes do paddock, continuando bancada A com acesso gratuito, como tem sido tradição desde o primeiro ano.

A entrada no paddock terá o custo de 20 euros na sexta-feira e 30 euros nos restantes dias, ou 50 euros para todo o evento, podendo os seus titulares aceder ao “Food & Brand Village”.

Esta é uma área onde todos os adeptos poderão confraternizar, almoçar ou lanchar enquanto visitam os diversos stands de ‘memorabilia’, para além de poderem estar em contacto próximo com os carros e motos que marcaram inúmeras épocas do desporto motorizado e de poderem conversar sobre estas máquinas com aqueles que os levam para as pistas – os pilotos e responsáveis das equipas.

Os titulares de bilhetes de paddock terão ainda a possibilidade de parquear os respectivos veículos no parque de estacionamento do Autódromo do Estoril, por detrás das bancadas A e B.

Como tem sido habitual, os bilhetes podem ser adquiridos através do website oficial do Estoril Classics, na BoL, e também fisicamente na FNAC, Worten, El Corte Inglês e CTT Correios, sendo que, como tem sido habitual, o número de ingressos está limitado e tem esgotado nos últimos anos.