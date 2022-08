Azar persegue Alex Zanardi | AutoSport

O azar continua a perseguir Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e Indycar. Há dois anos, o piloto com agora 55 anos, que perdeu ambas as pernas num terrível acidente da ChampCar em 2001, sofreu ferimentos na cabeça e na face num grave acidente em Itália.

Agora, órgãos de comunicação social italianos relatam que o italiano Zanardi está numa clínica em Vicenza após a sua casa em Noventa Padovana, no norte do país, ter pegado fogo.

Os relatos dizem que o incêndio foi causado por um defeito no sistema de painéis solares, com a agência noticiosa alemã SID a afirmar que as “máquinas das quais Zanardi depende foram danificadas”.