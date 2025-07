Ax-4: Preparação liderada por fisiologista português garante sucesso em missão histórica da Axiom

Ciência portuguesa brilha no espaço: Emiliano Ventura elogiado por Peggy Whitson na missão Ax-4

O fisiologista português Emiliano Ventura desempenhou um papel central na missão Ax-4 da Axiom Space, com destaque internacional pelo rigoroso programa de preparação física e cognitiva que garantiu o sucesso e a recuperação exemplar da tripulação, incluindo a veterana astronauta Peggy Whitson.

Responsável pela preparação física e cognitiva da tripulação, Emiliano liderou o programa que apoiou a missão durante a quarentena pré-lançamento mais longa da história dos voos espaciais comerciais, supervisionando diariamente o bem-estar físico, emocional e operacional dos astronautas.

Com vários anos de experiência no desporto motorizado, Emiliano Ventura iniciou a sua carreira com Tiago Monteiro e trabalhou com pilotos da Red Bull Júnior Team, tendo mais tarde fundado um centro de alto rendimento em Madrid. Nos últimos 15 anos, tem desenvolvido um trabalho de sucesso com diversos pilotos em campeonatos internacionais.

Reconhecimento internacional: Peggy Whitson elogia conhecimento e impacto

A comandante da missão, a consagrada astronauta Peggy Whitson, sublinhou a importância do contributo português:

“Depois de tantos anos a viver e a trabalhar fora do planeta, reconheço como a preparação em terra é fundamental. O programa do Emiliano manteve-nos focados e resilientes durante a quarentena mais longa que já vivi. O regresso à Terra foi visivelmente mais suave — física e mentalmente. O conhecimento profundo do Emiliano sobre a resposta do corpo e mente humanos a ambientes extremos foi evidente em todas as fases da missão. Estou profundamente grata pelo seu apoio e dedicação.”

Missão Ax-4: marco científico e colaboração global

Lançada a 25 de junho de 2025, a missão Ax-4 foi liderada por Peggy Whitson e integrou astronautas dos Estados Unidos, Índia, Polónia e Hungria. Durante 20 dias em órbita, foram realizadas mais de 60 experiências científicas nas áreas de microbiomas, neurofeedback, cultivo de plantas em microgravidade, atrofia muscular e densidade óssea.

Esta foi a missão da Axiom com maior número de atividades científicas até hoje, reforçando o papel da investigação privada e da cooperação internacional no futuro da exploração espacial.

Quarentena sem precedentes: rigor e resiliência

A preparação pré-lançamento incluiu uma quarentena de um mês, desenhada e gerida por Emiliano Ventura num ambiente altamente controlado. Esta etapa revelou-se decisiva para manter o desempenho e o equilíbrio emocional da tripulação, que enfrentou o dobro do tempo inicialmente previsto para esta fase.

Segundo Emiliano Ventura: “A missão Ax-4 foi um verdadeiro teste de stress à resistência humana. Mais do que cumprir os objetivos científicos, conseguimos validar protocolos inovadores de quarentena que serão essenciais para missões de longa duração no futuro.”

Pós-Voo e recuperação: ciência em tempo real

Após um splashdown bem-sucedido a 15 de julho, os astronautas iniciaram uma fase intensiva de recuperação. Emiliano acompanha este processo nos EUA, aplicando protocolos fisiológicos e cognitivos — alguns deles recentemente desenvolvidos — enquanto recolhe dados biomédicos cruciais para avaliar os efeitos da microgravidade.

Rumo ao futuro: redefinir saúde humana no espaço

Os dados recolhidos e os protocolos validados na Ax-4 têm o potencial de redefinir a forma como se encara a saúde humana fora da Terra. Esta missão marca um passo significativo rumo à sustentabilidade da presença humana no espaço, com benefícios que poderão estender-se à medicina terrestre e à preparação de futuras missões interplanetárias.