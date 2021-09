AutoSport: Venham mais 44 anos | AutoSport

Quando, no verão de 1977, foi distribuído gratuitamente, às portas do circuito de Vila do Conde e nas respetivas bancadas, o número zero de uma nova publicação denominada AutoSport, os seus criadores estavam longe de imaginar a referência em que este se iria tornar. As reações foram desde logo excelentes e desde então nunca mais o Semanário dos Campeões deixou de dar, semanalmente, a melhor e mais completa informação aos amantes nacionais do Desporto Motorizado. Já lá vão 44 anos…

Na sua já longa caminhada, o Semanário dos Campeões passou por diversas fases, algumas menos convencionais, como a que deixou precisamente de ser semanário, com as edições digitais a cada evento de F1 ou WRC, complementados pela edição mensal em papel. Mas regressou a semanário em 2012, e nove anos depois assim continua, mesmo com todas as dificuldades por que passam os jornais em papel. Paralelamente, o site www.autosport.pt, fez este ano, em abril, 20 anos.

Só para referir 2020 e 2021, do ano passado, estão publicados no site, 15.194 artigos. Este ano, a meio de setembro, já vamos em 12.388. Desde 2019 que ultrapassamos a dezena de milhões de sessões no nosso site…

Venham mais 44 anos…