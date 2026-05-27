AutoSport: Novo ‘site’ a caminho
Por Fábio Mendes a 27 Maio 2026 10:57
Caros leitores.
O AutoSport tem ‘site’ novo, que é muito mais intuitivo e moderno do que o atual, para uma maior facilidade e rapidez de consulta e leitura, quase a arrancar. Por este motivo, nos próximos dias, devido à migração de servidores, podem registar-se falhas no acesso e na consulta das nossas páginas. Antecipando-as, apresentamos as nossas desculpas.
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
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E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
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augusto66silvagmail-com
27 Maio, 2026 at 11:09
Espero que melhore substancialmente,desde há cerca de quase dois anos que na maior parte das vezes é muito difícil conseguir abrir a página.
Donadel
27 Maio, 2026 at 11:14
Finalmente… Esse site é nostalgico, lembra-me a internet dos anos 90, por vezes na versão mobile demora mais 20 segundos para abrir uma página. Dos sites que costumo visitar é sem sombra de dúvidas o mais lento.