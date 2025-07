AutoSport é ‘Media Partner’ do MotorXperience

AutoSport junta-se ao MotorXperience como “media partner”de evento integrado no AutoClássico 2025, certame marcado para Exponor de Matosinhos, entre 3 e 5 de outubro.

Numa área com 12.000 m², o MotorXperience propõe uma abordagem inovadora ao universo do desporto motorizado, combinando competição real e virtual com experiências interativas e contactos diretos entre público, marcas e protagonistas do setor.

Durante este evento, todos os visitantes poderão conhecer de perto as operações das equipas de competição, entrar no campo do “sim racing” nos simuladores em funcionamento no local, assistir a exibições e tertúlias com nomes conhecidos do “paddock” – tudo num ambiente dinâmico e tecnológico.

Esta parceria com o AutoSport reforça o compromisso do MotorXperience com a qualidade da informação ea divulgação especializada dos conteúdos ligados ao desporto automóvel, garantindo, assim, uma cobertura editorial alinhada com a ambição e a identidade do projeto.

Mais do que um espaço expositivo, o MotorXperience apresenta-se como uma plataforma de experiências, onde a paixão pelo automobilismo é vivida em várias frentes – com o AutoSport como parceiro.