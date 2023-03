AutoSport: A última Edição (Amanhã nas bancas) | AutoSport

A vida é feita de ciclos e também no AutoSport, esta semana, se encerra mais um. É feito com tristeza, mas com ainda mais determinação, que sempre caraterizou esta publicação. É um ciclo recheado de histórias que termina, dando mais atenção ao presente e ao futuro. Um passo necessário e encarado com ânimo.

Desde o longínquo dia 24 de agosto de 1977, data do Nº 0 do AutoSport, distribuído em pleno Circuito Vila Conde, durante um fim de semana de corridas da velocidade nacional, passaram 45 anos e meio.

Esta edição de 29 de março é a última, em que o jornal AutoSport é impresso em papel, a não ser que algum dia uma qualquer circunstância do destino reverta a situação. Para trás ficam 45 anos e seis meses, ou 2377 semanas.

Nesse período fizeram-se 2361 edições. Pelo meio, algumas interrupções, a mais significativas quando no início de 2012 foi interrompida a publicação semanal, e realizadas nove revistas mensais, de março a novembro em paralelo com uma edição digital online.

Sabemos que muitos sentem pena que a referência no desporto motorizado vá deixar de estar nas bancas. Mas também sabemos que são muito mais os que nos procuram pelo site e que abandonaram o papel. O AutoSport tornou-se num ritual e o jornal era um “fiel amigo” que partilhava as notícias e os resultados do fim de semana. Muitos colecionaram os vários formatos até aos dias de hoje. Os que o fizeram são privilegiados, pois facilmente podem fazer uma bela viagem no tempo.

Será certamente uma pena para esses, mas há que ter consciência que tem sido precisamente a ‘teimosia’ em manter o jornal em papel ‘vivo’ que impede o AutoSport Online de ser ainda maior e melhor. Portanto, agora, é tempo de virar totalmente o foco para o online, que todos sabemos ser o futuro, e não só nas nossas publicações, mas em todas, pelo mundo inteiro.

Como se sabe, o futuro das publicações impressas como jornais e revistas é totalmente incerto, mesmo a curto prazo, especialmente devido ao desenvolvimento da tecnologia. Cada vez mais pessoas preferem agora consumir notícias e informação online através de websites, meios de comunicação social e publicações digitais e isto levou a um forte declínio nas publicações impressas e como consequência direta, nas receitas de publicidade. E isso, por sua vez, obrigou muitas publicações impressas a reduzir o seu pessoal, a cortar custos, ou a cessar completamente as operações.

Apesar destes desafios, que já existem há duas décadas, o AutoSport foi-se conseguindo adaptar e sobreviver, não só com o reforço das tecnologias digitais, como também procurando e encontrando novas fontes de receitas.

Sabemos que o nosso futuro depende da nossa capacidade de adaptação e inovação em resposta ao panorama mediático em constante mutação, e é neste contexto que decidimos agora parar com a impressão do papel.

O futuro passa pelo site, criado em março de 2001, visitado diariamente por muitos milhares de pessoas. A atual redação do AutoSport vai continuar a assumir o desporto como até aqui, mas a isso junta o comércio e a indústria, o que pensamos ser importante num momento em que esta passa por uma enorme transição, com muita gente a não saber que caminho irá seguir. Pode consultar todas as novidades em automais.autosport.pt

À imagem do que acontece nas corridas, é apenas mais uma volta que acaba, para dar início a outra, onde queremos ser melhores, sabendo dos desafios que existem pela frente. Encaramos este desafio com o entusiasmo e determinação de sempre, com a vontade de partilhar esta paixão que nos une. Acompanhe-nos neste novo capítulo. Amanhã estará nas bancas a última edição.