AutoSport: 150.000 artigos no site!

Este artigo é o número 150.000 publicado em www.autosport.pt desde o arranque do site.

No primeiro dia de setembro, AutoSport completou 48 anos de história, um marco notável no jornalismo desportivo português. Esta efeméride não só assinala uma trajetória quase cinquentenária de dedicação à competição automóvel, como também reflete a resiliência e a capacidade de adaptação de uma marca que soube reinventar-se perante os desafios da era digital. Desde março de 2023, com o fim da publicação semanal em papel, a voz e a paixão do título continuam no universo digital, e mais vivas do que nunca.

Do Papel ao Pixel: uma transição de sucesso e um arquivo monumental

A transição para o formato apenas digital não representou um salto no escuro. O AutoSport já mantinha uma presença ativa na Internet desde 2001, que acompanhava a edição impressa. Ao longo dos anos, e através de várias mudanças de plataforma, a equipa do AutoSport empreendeu, também, a tarefa hercúlea de migrar o vasto acervo de artigos e fotos, propriedade do título. Este esforço culminou num feito verdadeiramente impressionante: o site do AutoSport chegou ao incrível número de 150.000 artigos.

Este número não é apenas uma estatística; é um tesouro. Cada um destes 150.000 artigos é uma peça da história do desporto automóvel cá dentro e lá fora, um registo meticuloso de vitórias, derrotas, glórias e desafios que moldaram as pistas e os ralis ao longo das quase cinco décadas que temos de história(s). O AutoSport tem um arquivo vivo, acessível a poucos cliques, que permite aos leitores reviver momentos icónicos e aprofundarem conhecimentos sobre as modalidades que mais amam.

O AutoSport, atualmente, não é apenas um repositório de notícias; é um guardião da memória do desporto automóvel, um ponto de encontro para a comunidade de adeptos e um testemunho da evolução do jornalismo na era digital. A sua capacidade de se adaptar, mantendo a máxima qualidade possível, e a profundidade que sempre o caracterizaram, é um exemplo de como a tradição e a inovação podem coexistir em prol do objetivo de servir os leitores com o melhor do desporto automóvel em português, a quinta língua com maior número de falantes mundialmente.