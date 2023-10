AutoClássico: de hoje a domingo na Exponor | AutoSport

O autoClássico Porto regressa esta quinta-feira, 5 de outubro, à Exponor para celebrar o seu 20º aniversário, consolidando-se como o maior evento do género na Península Ibérica. Desde a sua primeira edição, em 2003, o salão tem desempenhado um papel fundamental na promoção da cultura automóvel e tem potenciado o intercâmbio comercial no sector, servindo de plataforma para o lançamento de negócios e consolidação de empresas.

Uma edição muito especial contará com a presença do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. O piloto brasileiro, para além do atendimento aos fãs e da participação no fórum, será a pedra basilar do Motorshow, onde exibirá os seus dotes de piloto para gáudio dos fãs.

O evento reunirá mais de 200 expositores num impressionante espaço de exposição de 48.000 metros quadrados. Como de costume, a feira será dividida em cinco áreas principais: Exposição de automóveis e motos, associações, revistas e clubes, área comercial, estacionamento exclusivo para clássicos e actividades paralelas.

Conteúdo exclusivo para celebrar 20 anos de história

O que distingue o autoClássico Porto, para além dos excecionais veículos clássicos em exposição, é a variedade e a qualidade dos conteúdos preparados para os visitantes.

Um dos destaques foi uma emocionante homenagem àquela que foi a mais famosa e importante equipa privada de corridas em Portugal durante as décadas de 1970 e 1990. Esta equipa, conhecida como Diabolique, contou com a participação de duas lendas do automobilismo, Joaquim Santos e Miguel Oliveira, fundador e figura-chave da equipa. Os visitantes do autoClássico poderão admirar alguns dos veículos emblemáticos que fizeram parte da sua história, como o Ford Escort RS2000 ou o RS200, que pertenceu ao extinto Grupo B.

Dos ralis históricos à Porsche, que celebra 75 anos de existência, enquanto o seu modelo icónico, o 911, comemora 60 anos. Por este motivo, o Porsche Clube Portugal vai apresentar uma exposição de destaque de diferentes unidades da marca alemã. O 120º aniversário da Harley-Davidson também será celebrado, quer um stand onde estarão expostos vários modelos de diferentes épocas, quer com um rally/desfile previsto para sábado, dia 7, na pista do Motorshow.

Sem deixar de lado as corridas, não podemos esquecer o centenário de uma das divisões esportivas mais emblemáticas da história do automobilismo: Quadrifoglio. Desde que Ugo Sivocci o introduziu como charme nos carros de corrida, o “trefoil” tornou-se a insígnia distintiva das versões mais desportivas e radicais da Alfa Romeo. Numa homenagem notável, o salão exibirá várias unidades Quadrifoglio de diferentes épocas, prestando homenagem ao seu legado centenário.

Mas as celebrações não se ficam por aqui, já que se comemora também o sexagésimo aniversário do lendário Cooper S. O foyer do autoClássico será transformado num santuário para os amantes deste modelo, com uma impressionante exposição de exemplares que marcaram a história automóvel portuguesa. O reconhecimento estender-se-á ao Fórum, onde se realizará um Reconhecimento de Carreira a Fernando Batista, figura de destaque entre os grandes pilotos portugueses das décadas de 1960 e 1970. Para além disso, o Hall 5 será palco de um emocionante rali e do aguardado Mini Challenge, onde pilotos históricos de Mini darão vida à pista do Motorshow.

O lendário Mercedes Benz 230 SL (W113) também se junta à celebração. Graças à parceria entre o Mercedes-Benz Club Portugal e a Sociedade Comercial C. Santos, os visitantes terão a oportunidade de admirar um deslumbrante SL “Pagoda”, acompanhado pelo inovador Mercedes-AMG SL (R232). Esta exposição oferecerá uma visão fascinante da evolução da marca alemã ao longo do tempo.

O autoClássico não deixa de fora outras lendas do automóvel, uma vez que o stand Land Mania irá celebrar os 75 anos da Land Rover e o Clube 2CV do Porto também comemora os 75 anos do icónico 2Cv. O Clube Fiat Clássicos de Portugal junta-se às celebrações com os 40 anos do Fiat Uno. A diversidade destas jóias automóveis promete fazer do autoClássico uma experiência inesquecível para todos os fãs e entusiastas de automóveis clássicos.

Para quem tem o bichinho da competição, o Troféu Slot “20 anos autoClássico Porto” será organizado pelo Slot Club Porto. Consistirá em corridas de dois carros na pista, recriando o Troféu Motor Show.

Haverá dois troféus disponíveis ao longo do AutoClássico, o Grupo B e o WRC 1 moderno. Para além destes eventos, todos os dias estarão disponíveis pistas na Galeria 2, para que os fãs possam experimentar Slot Cars em primeira mão, de forma gratuita, que incluirá também uma pista off-road com carros à escala 1/32.

Concurso de Elegância, um dos pontos altos do fim de semana

Mais uma vez, o salão contará com o seu próprio Concours d’Elegance, que terá lugar nas galerias de acesso aos pavilhões e incluirá uma seleção muito especial de automóveis, tais como: Alfa Romeo Giulietta SS, Ferrari 308 GTB “Vetroresina”, Porsche 356A, Jaguar E-type 3.8 OTS, Lancia Aurelia B20 GT ou BMW Alpina 3.0 CSL B2S, entre muitos outros.

Estes veículos concorrerão nas categorias de Restauro e Preservação, Elegância e Prémio Escolha do Público. A cerimónia pública de entrega dos prémios terá lugar no sábado à noite.

Emerson Fittipaldi presente

Após um interregno de cinco anos, o XRacing retoma a sua parceria de sucesso com o Eventos Motor para celebrar duas décadas de história do Motorshow.

Serão quatro dias de espetáculo e competição que incluem: o Troféu Motorshow Driver’s, agora com dois carros a competir em simultâneo, a primeira edição do Troféu Motorshow Drift e o Mini Challenge. Tudo isto terá lugar numa pista completamente renovada.

Além disso, o bicampeão mundial de F1, Emerson Fittipaldi, será o grande destaque. O piloto, que estará presente no Motorshow nos dias 7 e 8, será entrevistado em direto por Hugo Reis no fórum Eventos Motor e haverá sessões de autógrafos com todos os fãs. A lenda Bernardo Sousa, que lidera a equipa portuguesa, também estará presente.

“Estamos orgulhosos por podermos celebrar 20 anos de história com um piloto que marcou uma época. É uma boa oportunidade para os fãs desfrutarem da sua paixão pelo automobilismo e, além disso, verem pessoalmente um bicampeão mundial de Fórmula 1”, afirmou José Enrique Elvira, diretor da Eventos Motor, empresa organizadora do autoClássico Porto.

Um programa que ocupará todos os dias do evento, entre as 10h e as 20h, com cerca de 50 inscrições, que incluirão carros de velocidade, rally e rallycross muito atractivos, desde S1600 e S2000 a Supercars, incluindo, por exemplo, clássicos como o Audi Sport Quattro S1 E2 Grupo B.

“É um evento que significa muito para mim, fruto da nossa participação entre 2004 e 2018, pelo que o objetivo é colocar o Motorshow Porto ao nível de qualidade de outros eventos do mesmo perfil”, Pedro Ortigão, um dos responsáveis pelo XRacing.

Bilhetes

Os bilhetes já estão à venda a um preço especial de apenas 12 euros por pessoa. A partir do dia 5, os bilhetes para sábado e domingo custam 14 euros, enquanto os de quinta e sexta-feira se mantêm inalterados. Os participantes em veículos clássicos, como sempre, terão um desconto especial para duas pessoas por veículo, e poderão comprar os seus bilhetes por apenas 10 euros/pessoa.

Relativamente ao horário de funcionamento, o autoClássico Porto estará aberto durante os quatro dias das 10h00 às 20h00, garantindo a diversão de todos os entusiastas e curiosos que visitam as instalações da Exponor.