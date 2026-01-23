Australiano cria réplica 3D do Toyota GR Yaris Rally1 em chassis de kart
Modelo atinge 150 km/h mas é ilegal para via pública
Justin White, australiano radicado na Noruega, apresentou um kart com carroçaria completa em réplica do Toyota GR Yaris Rally1, totalmente impressa em impressora 3D. O projecto, que consumiu 13 meses de trabalho, resultou em 211 peças coladas com super cola sobre um chassis de kart antigo equipado com motor de 50 cv.
O modelo atinge os 150 km/h mas não é homologado para circulação rodoviária.
Projecto pessoal para possuir “o seu próprio carro de WRC”
A ideia surgiu da vontade de White de ter o seu próprio carro de ralis mundial. Partindo de um kart antigo e uma impressora 3D, o australiano dedicou-se à construção artesanal da carroçaria. “Queria o meu próprio carro de WRC e este foi o resultado”, explicou. Cada peça foi desenhada e impressa individualmente, depois montada e colada manualmente num processo moroso mas satisfatório.
Réplica impressiona pela precisão dos pormenores
O nível de detalhe alcançado impressionou observadores, incluindo referências ao piloto do GR Yaris Rally1. White expressou satisfação com a fidelidade da réplica, destacando o prazer no processo criativo. “Sinto-me super satisfeito com tanto detalhe. É gratificante ver o resultado final”, afirmou o criador.
Desempenho “aterrador” a 150 km/h em pista fechada
Equipado com motor 125cc de dois tempos e 50 cavalos-vapor, o kart atinge velocidade máxima de 150 km/h.
White descreveu a condução como “mediana” – rápida e instável – e “aterradora” nas velocidades máximas.
O veículo destina-se exclusivamente a uso em pista privada, sendo expressamente ilegal para estradas públicas devido à ausência de homologação.
Projecto demonstra potencial criativo da impressão 3D
A criação de White alia engenho pessoal à tecnologia de impressão 3D, demonstrando aplicações criativas fora do contexto industrial. O modelo funcional reforça a versatilidade da tecnologia para réplicas detalhadas de veículos de competição, mantendo características próximas do original apesar da escala reduzida.
