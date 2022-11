Audi S1 Hoonitron: um ‘verdadeiro’ carro de corrida… | AutoSport

O novo filme Electrikhana com o Audi S1 e-tron quattro Hoonitron e Ken Block já foi visto mais de quatro milhões e meio de vezes em apenas três semanas.

Os comentários são a prova: o S1 Hoonitron é inspirador. Visualmente, baseia-se no lendário Audi Sport quattro S1, enquanto tecnicamente combina os destaques dos sistemas de transmissão elétricos da Audi da produção em grande escala e dos desportos motorizados.

O Audi S1 Hoonitron tinha de estar pronto, em menos de oito meses, para os primeiros test drives e para as filmagens com Ken Block e a sua equipa – uma tarefa ambiciosa para a equipa Audi Sport, em Neckarsulm, e para a equipa Audi Design.

O resultado é mais do que impressionante: desde o lançamento do filme Electrikhana há três semanas, milhões de pessoas têm vindo a seguir o S1 Hoonitron pelas ruas, casinos e parques de estacionamento de Las Vegas, com Ken Block ao volante.

Factos e números sobre um carro de corrida da Audi exclusivos.

Bem equilibrado – distribuição de peso e dimensões

• A distribuição de peso entre os eixos dianteiro e traseiro é igual a 52:48.

• A distância entre eixos é inferior a 2,4 metros, o que é consideravelmente inferior aos 2.563 milímetros de um Audi A1 Sportback, o modelo entry-level da Audi, por exemplo.O que aumenta a agilidade nas curvas, porque a curta distância entre eixos favorece momentos de guinada, ou seja, rotação em torno do eixo vertical, o que se revela muito útil nas acrobacias Electrikhana.

• A suspensão com escoras McPherson nos eixos dianteiro e traseiro e mais de 200 milímetros de curso da mola foi produzida para satisfazer as condições mais exigentes e incluindo os saltos longitudinais.

• Com este conceito básico, o Audi S1 e-tron quattro Hoonitron tem as características ideais para drifting e para acrobacias em diferentes terrenos.

Audi S1 Hoonitron

Potência elétrica – dupla fonte de prazer

• A transmissão de todas as rodas do Audi S1 e-tron quattro Hoonitron é totalmente elétrica. Os eixos dianteiro e traseiro são acionados por uma unidade de motor-gerador (MGU), que vem do desporto automóvel.

• Cada uma destas duas unidades pesa apenas 55 quilogramas, incluindo a transmissão.

• Quatro baterias de alta tensão de um modelo padrão Audi PHEV, cada uma com uma capacidade de 14,4 kWh, totalizando 57,6 kWh, abastecem o sistema de transmissão e funcionam a 800 volts.

Atleta perfeito – muito binário e potência

• A distribuição de energia elétrica entre os eixos dianteiro e traseiro é totalmente variável. Pode ser perfeitamente adaptadaà vontade do condutor e pode influenciar diretamente o comportamento de auto-condução.

• Cada MGU desenvolve 250 kW de potência e 320 Nm de torque. O resultado é uma potência total de 500 kW e 640 Nm de binário.

• Uma vez que os motores elétricos atingem velocidades máximas de 28.000 rpm, a equipa de engenharia definiu um rácio de engrenagem de cerca de 12:1 para os drifts. Tendo em conta as perdas, obtém-se um binário de cerca de 3.000 Nm em cada eixo, ou 6.000 Nm no total.

• Graças a estes valores extremos de binário, é possível a Ken Block fazer drifts espetaculares e atingir uma velocidade de mais de 200 km/h.

• Na longa história do desporto automóvel da Audi, a combinação destas características associadas a este propósito especial é única.