Audi Quattro S1, Lancia Delta S4 e Lancia 037 vendidos por… 5.1 milhões de euros! | AutoSport

Não é novidade para ninguém que os antigos carros de Grupo B são hoje em dia vendidos por somas avultadas, mas comparativamente ao que sucedia há uns anos, esses valores têm começado a chegar a números absolutamente astronómicos, e no mais recente leilão da Shoteby’s, no passado sábado, foi, por exemplo, vendido o Audi Quattro S1 E2 usado por Hannu Mikkola, em 1985, mais de dois milhões de euros. Em 2019 estes carros valiam, os melhores, cerca de um milhão de euros e alguns eram leiloados por 760.000€.

Este carro correu no RAC em 1985 e foi carro de testes e treinos para o Rali de Portugal de 1986. A Audi construiu 20, 15 deles ainda existem. Peças raras, e como se percebe, valiosas.

À venda nesse leilão da Sotheby’s esteve também estava o Lancia Delta S4 de Henri Toivonen, com que ele venceu o Rali de Monte Carlo de 1986. Foi leiloado por 1.9 milhões de euros. Por fim, o Lancia 037 com que Markku Alén competiu no Rali Costa Smeralda de 1982. Foi vendido por 1.2 milhões de euros.