Audi: Fórmula 1 é o pináculo de um legado incrível no desporto motorizado

A Audi consolida‑se como um dos construtores com maior herança no desporto motorizado e prepara agora a entrada na Fórmula 1, em 2026, com uma equipa oficial e unidade motriz própria desenvolvida em Neuburg an der Donau.

A marca assume a F1 como o maior desafio competitivo da sua história recente, vendo o campeonato como laboratório tecnológico para a mobilidade elétrica e para combustíveis sustentáveis, graças ao novo regulamento que reforça a componente híbrida e impõe o uso de e‑fuels.​ A unidade de potência combina um motor de combustão V6 1.6 turbo com um sistema de recuperação de energia, bateria de alta voltagem e motor elétrico MGU‑K, formando um “power unit” Made in Germany que já cumpre fases avançadas de testes de bancada. Com esta aposta, a Audi pretende transferir soluções de eficiência energética e eletrificação para a gama de estrada, reforçando a imagem de marca mais desportiva no segmento premium.​

Da tração quattro ao e-tron: inovação como assinatura

A entrada na F1 surge na sequência de mais de um século de sucessos. Nos ralis, a Audi revolucionou o Mundial a partir de 1981 com o lendário quattro, sistema de tração integral permanente que vale dois títulos de construtores e dois de pilotos entre 1982 e 1984 e impulsionou a ascensão da marca ao patamar premium. No pós‑guerra, a tradição competitiva herdou igualmente o legado da Auto Union e da NSU, com vitórias em ralis europeus, provas de montanha e motociclismo, consolidando uma base desportiva alargada.​

Nos protótipos de resistência, o Audi R8 tornou‑se o desportivo de Le Mans mais bem‑sucedido da era moderna, com cinco triunfos nas 24 Horas entre 2000 e 2005 e um total de 63 vitórias em 80 corridas. A seguir, a marca abriu caminho com a tecnologia TDI: o R10 TDI foi o primeiro protótipo diesel a vencer em Le Mans em 2006, iniciando uma sequência de oito triunfos com motores de gasóleo e estabelecendo em 2010, com o R15 TDI, um recorde de distância ainda vigente.​

Era híbrida, Fórmula E e vitória histórica no Dakar

Em 2012, a Audi eletrifica o programa de resistência com o R18 e-tron quattro, primeiro híbrido a vencer em Le Mans, somando três triunfos consecutivos entre 2012 e 2014 e títulos de pilotos e construtores no Mundial de Resistência. A partir de 2017, tornou‑se o primeiro construtor alemão a competir na Fórmula E, assegurando quatro vitórias, onze pódios e o título de equipas na época 2017/2018 através da Audi Sport ABT Schaeffler.​

A aposta elétrica estendeu‑se ao off‑road com o protótipo RS Q e-tron, que estreou no Dakar em 2022 e, em janeiro de 2024, fez história ao tornar‑se o primeiro veículo de baixas emissões – com propulsão elétrica, bateria de alta tensão e conversor de energia – a vencer o mais duro rali de deserto do mundo. Este sucesso reforça a estratégia “Vorsprung durch Technik” numa era em que a sustentabilidade se torna central também na competição.​

Títulos no DTM e programa de customer racing global

No circuito, a Audi somou 12 títulos de pilotos no DTM moderno, seis títulos de construtores e oito de equipas, depois do regresso em 2004 com o A4 DTM e, mais tarde, com o RS 5 DTM. Entre 2017 e 2020, René Rast liderou a fase final da era dos motores turbo de dois litros, contribuindo para um domínio quase absoluto com 28 vitórias, 95 pódios, 29 pole positions e todas as coroas em disputa nas últimas duas temporadas antes da transição do campeonato para GT3.​

Paralelamente, desde 2009 o programa Audi Sport customer racing coloca produtos como o R8 LMS (GT2, GT3 e GT4) e o RS 3 LMS TCR nas mãos de equipas privadas em cinco continentes, acumulando centenas de títulos. Destaque para vitórias de classe em Daytona, triunfos absolutos nas 12 Horas de Bathurst, nas 24 Horas de Spa e noutras provas de referência, que consolidam a presença da marca nos GT de cliente.​

Um século de pioneirismo rumo a 2026

A história desportiva da Audi remonta às primeiras décadas do século XX, com triunfos em ralis alpinos e com os revolucionários monolugares Auto Union de motor central que, entre 1934 e 1939, vencem 24 Grandes Prémios e estabelecem novos padrões de performance. Mais de cem anos depois, a entrada na Fórmula 1 em 2026 é apresentada pela marca como a continuação lógica de um percurso de inovação constante, agora focado em híbridos de alta eficiência e combustíveis sustentáveis.​

Com o desenvolvimento da unidade de potência em ritmo avançado e a integração com a estrutura de Hinwil para formar uma equipa de fábrica, a Audi coloca‑se na rota de um novo capítulo competitivo, procurando transportar para a F1 a mesma combinação de tecnologia, performance e sucesso que marcou o seu passado em ralis, protótipos, GT e competições eléctricas.​