Atualização Season 3 do EA Sports WRC a caminho | AutoSport

O EA Sports WRC, o jogo oficial do Mundial de Ralis vai ter em breve uma nova atualização com o lançamento de conteúdo para a Season 3. Com lançamento previsto para dia 13 de fevereiro, esta atualização traz uma série de novos desafios e oportunidades para que os entusiastas dos ralis se aproximem da modalidade que gostam. A Season 3 inclui novos ‘momentos’, 25 níveis de Rally Pass e uma grande variedade de animações e itens cosméticos exclusivos para os jogadores explorarem.

Os novos Momentos Season 3 não só vão acompanhar a temporada de 2024 do mundo real, como também vão celebrar a rica história do WRC. Desafios diários no jogo inspirados em lendas de rally como Paddy Hopkirk, Teemu Suninen e Erik Cais que vão colocar as habilidades dos pilotos à prova numa variedade de locais e veículos.

Além disso, os jogadores têm a oportunidade de ganhar uma assinatura de 3 meses do Rally.TV, o serviço de streaming oficial do FIA World Rally Championship. Para garantir um dos 3000 códigos disponíveis, os jogadores devem participar no evento virtual do Rally da Suécia no jogo.