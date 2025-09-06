As Lendas da Competição no Caramulo Motorfestival

O Caramulo Motorfestival voltou a reunir algumas das mais magistrais máquinas de competição, conduzidas por nomes de referência: Ernesto Silva Vieira no seu Shelby Mustang GT 350, André Castro Pinheiro com o Jaguar XJS V12, Bruno Santos ao volante do Porsche 911 RSR, Bruno Lima no BMW M3 E30 Grupo A e Carlos Pinho com o Volvo 240 Turbo.

Entre todas estas lendas destaca-se um verdadeiro mito do automobilismo: o Ford GT40 de Paulo Ribeiro de Lima. Considerado uma das joias mais cobiçadas da história do desporto motorizado, este exemplar assume-se desde já como um dos grandes protagonistas do evento.

O gentleman driver português traz ao Caramulo a peça central da sua coleção, símbolo maior da era dourada de Le Mans e da célebre rivalidade com a Ferrari. A presença deste GT40 oferece ao público uma oportunidade rara de contemplar de perto um automóvel que marcou gerações de entusiastas pela sua performance e legado vitorioso.