Armindo Araújo, Marcus Grönholm… Motorshow é no fim de semana | AutoSport

O Salão AutoClássico Porto regressa este fim de semana à Exponor, em Matosinhos, para aquele que é uma dos maiores eventos ibéricos de veículos clássicos e de época. Chega à sua 19ª edição e continua a ser uma das principais referências do setor no sul da Europa.

O AutoClássico Porto 2022 realiza-se de 30 de Setembro a 2 de Outubro e volta a acolher o seu tradicional Motorshow. São cerca de 250 expositores divididos entre vários pavilhões e galerias, dividindo a feira em sete grandes áreas: Exposição de automóveis e motos; Associações, revistas, clubes; Área comercial; Atividades paralelas; Estacionamento exclusivo para clássicos; Motorshow e Concurso de Elegância Marcus Grönholm, bicampeão mundial de ralis, é o convidado especial no Motorshow, Armindo Araújo, Campeão de 2022 do CPR, marca presença com o seu Skoda Fabia Rally2.

Ferrari e Cadillac, entre as principais marcas

Uma das principais atrações desta XIX edição do AutoClássico Porto será o 75º aniversário da Ferrari e ali pode ver um Ferrari 330 GT, um Testarossa e um 365 GT, entre outras peças exclusivas.

A Cadillac também terá um lugar no AutoClássico Porto para celebrar os seus 120 anos de história, com alguns dos seus modelos mais icónicos de 1927 a 1965. Entre os veículos em exposição está um Cadillac do ditador português António Oliveira Salazar, um Roadster de 1927 e um Dorado Biarritz de 1960.

Outro dos protagonistas será o Concurso de Elegância Automóvel. Reúne cerca de quinze automóveis, de valor incalculável, que competem para ocupar o primeiro lugar nas diferentes categorias, além do grande prémio do certame, o “The Best on the show”.

Homenagem a Américo Nunes e o regresso do Motorshow, muito celebrados pelos fãs.

Com um stand especial e um evento comemorativo a realizar no sábado, às 17h00, o AutoClássico Porto vai homenagear um dos melhores pilotos portugueses de todos os tempos, Américo Nunes (1928-2015). A bomba verde, como era carinhosamente conhecido devido à cor de um dos Porsche com que competia, protagonizou uma carreira de mais de 20 anos em que, entre ralis e velocidade, conquistou um total de 9 títulos de Campeão de Portugal.

Após dois anos de ausência forçada, o Motorshow autoClássico Porto volta a realizar-se como parte do evento. Como habitualmente, será organizado pelo prestigiado Clube Automóvel de Lousada. Para celebrar esta ocasião especial, o evento terá um convidado muito especial, a lenda do rali finlandês, bicampeão mundial e vencedor de inúmeros eventos, Marcus Grönholm, que será a estrela da prova. A seu lado irão competir cerca de cinquenta pilotos, entre os quais Armindo Araújo, vencedor do World Rally Of Production Cars em 2009 e 2010.

LISTA DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI