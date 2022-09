António Caldeira Campeão de Espanha de Regularidade Histórica | AutoSport

António Caldeira é um navegador de regularidade histórica que dispensa apresentações.

Na sua carreira somam-se imensos títulos e na passada semana mais um ‘chegou’ ao seu palmarés. No ano em que celebra o seu 50º aniversário de atividade conquistou o título de Regularidade no Campeonato Espanhol de Ralis para Veículos Históricos.

No passado fim de semana, no Rally de Astúrias Histórico, António Caldeira, que navegou José Manuel Villamayor num Renault 5 GT Turbo, só precisavam de um quarto lugar para garantir mais um título, mas não fizeram ‘a coisa por menos’ e dominaram por completo a prova.