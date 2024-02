André Sousa junta-se ao pelotão do Europeu de Ralicross com programa completo | AutoSport

André Sousa, piloto do TSL Racing Team, assume em 2024 a sua primeira época internacional a “tempo inteiro”, juntando-se ao pelotão do EURO RX3. André Sousa continua a apostar no Audi A1 S1600 com que venceu duas provas em 2023 no nacional de ralicross.

De Portugal, chegará uma das novidades do plantel 2024 do EURO RX3: será aos comandos do Audi A1 S1600 construído na Volland Racing e que já competiu no campeonato pelas mãos de Nuno Araújo, que André Sousa vai, pela primeira vez, fazer uma época completa no EURO RX3.

André Sousa está “muito feliz por ter tomado esta decisão. Estou pronto e motivado para, pela primeira vez, correr uma temporada completa no Europeu. O objetivo será, sobretudo, ganhar experiência, sem enjeitar estar na luta por lugares de relevo. Mas, acima de tudo, divertir-me a fazer o que mais gosto!”.

André Sousa começou a competir em 2016 e tem construído uma carreira sempre em crescendo, transformando-se num dos mais rápidos pilotos portugueses de Ralicross. Em 2023, já aos comandos do Audi A1 S1600, chegou às primeiras vitórias da sua carreira no Campeonato de Portugal de Ralicross na Divisão S1600 e brilhou em Montalegre, na etapa portuguesa do Euro RX3, vencendo uma das mangas de qualificação, logo na sua estreia internacional.