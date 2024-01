Ana Margarida Maia Loureiro deixou-nos | AutoSport

Ana Margarida Maia Loureiro deixou-nos. Foi uma das principais responsáveis pela criação nos anos 80 da equipa Renault nos Ralis e foi fruto da sua paixão pelos ‘motores’ que elevou muito a marca que representou, como Relações Públicas da Renault em Portugal.

Foi sob a sua batuta que a Renault deu um enorme impulso ao ‘motorsport’ nacional, seja nos ralis ou na velocidade, tendo apoiado equipas oficiais e privadas, apoiado troféus, nos ralis e na velocidade, trouxe para Portugal as míticas finais Renault, um evento que encheu o Autódromo do Estoril de uma ponta à outra, e fica na história dos ralis em Portugal e no mundo, porque Ana Margarida Maia Loureiro era quem coordenava e fazia a gestão desportiva de equipa Renault Galp nos Ralis.

Moisés Martins era o principal responsável técnico, juntamente com a equipa de mecânicos constituída por António Fernandes, Manuel Santos e Carlos Santos e João Vasconcelos (eletricista) o núcleo duro de uma formação que foi uma autêntico ‘pedra no charco’ dos ralis nacionais, ficando ainda na história como a única equipa e dupla portuguesa, Joaquim Moutinho e Edgar Fortes, a vencer uma prova do Mundial de Ralis, como se sabe, o Rali de Portugal de 1986.

O desporto automóvel nacional muito lhe deve, e isso não foi e não será esquecido. A Federação premiou-a com um prémio carreira pelo seu apoio e divulgação do motorsport nacional.

Muitos podem não a ter conhecido, mas neste momento em que nos deixa, é-lhe devida uma homenagem pelo que fez pelo desporto motorizado nacional.

À família, e aos amigos, o AutoSport apresenta as suas mais sentidas condolências. Que descanse em Paz.