Alpine estreia-se em Pikes Peak com projeto único | AutoSport

A Alpine prepara-se para a sua primeira participação na Rampa Internacional de Pikes Peak.

A famosa ‘Corrida até às Nuvens’, em Colorado Springs, que apaixona milhões de adeptos desde 1916, terá um modelo especial da Alpine na prova, que se disputa a 25 de junho.

Vencedor da Taça FIA de R-GT, ao volante de um Alpine A110 Rally, Raphaël Astier vai pilotar uma versão especial do A110 GT4 Evo, especificamente desenvolvida para a rampa norte-americana.

A Rampa Internacional de Pikes Peak é uma das mais antigas provas de automobilismo nos Estados Unidos da América. Disputada desde 1916 nas Montanhas Rochosas, no Colorado, esta competição teve várias transformações ao longo do último século, mas continua a ser uma das rampas mais desafiantes do mundo.

Conhecida pelos aficionados como a “Corrida até às Nuvens”, a rampa tem um percurso de 19,93 quilómetros de extensão e 156 curvas, começando a uma altitude de 2.865 metros e terminando, aproximadamente, 1.440 metros acima, ou seja, a mais de 4.300 metros de altitude! Isto representa um desafio extremo para homens e máquinas. A pressão atmosférica variável influencia, drasticamente, a potência do motor ao longo da subida, enquanto os pilotos têm de lidar com uma estrada particularmente escorregadia e poeirenta, condições atmosféricas imprevisíveis, diferentes ângulos da luz do sol, várias curvas cegas e ravinas omnipresentes!

Sempre pronta para os desafios mais exigentes, a Alpine e a Signatech vão enfrentar Pikes Peak, no domingo, 25 de junho, com um Alpine A110 GT4 Evo. O modelo sofreu um extenso trabalho de desenvolvimento para superar as particularidades desta icónica rampa e apresenta impressionantes apêndices aerodinâmicos, para maximizar o efeito-solo.

Em conjunto com o departamento de design da Alpine, os engenheiros e técnicos da Signatech concentraram-se na aerodinâmica e no motor para enfrentar os desafios de Pikes Peak. Para sublinhar a ligação ao modelo de estrada e, ao mesmo tempo, demonstrar, em solo americano, todas as qualidades do chassis do A110, a Alpine também optou por entrar na categoria Time Attack 1. Assim, o Alpine A110 GT4 Evo manter-se-á na configuração de duas rodas motrizes, competindo ao lado de protótipos mais atípicos e com diferentes filosofias, como os inscritos na categoria Unlimited.

A Alpine contará com a experiência de Raphaël Astier nesta estreia da marca em Pikes Peak. Vencedor da Taça FIA de R-GT em 2022, com o Alpine A110 Rally, o piloto francês tem no currículo quatro presenças em Pikes Peak. Na sua terceira participação, bateu o recorde da sua classe – já no Time Attack 1 – ao completar a subida em 9m23,721s. Depois desta performance promissora, Raphaël Astier embarca, agora, numa nova jornada, que a Alpine aborda, como sempre, com uma sede irreprimível de aprendizagem face a outras oito marcas de prestígio que enfrentará no Time Attack.

“Pikes Peak é uma corrida lendária, com a qual sempre sonhei e estou entusiasmado por voltar lá pela quinta vez. É uma honra fazer parte desta aventura com a Alpine e a Signatech, após dois anos de competição com o Alpine A110 Rally. Fiquei muito orgulhoso por ter sido o escolhido para este programa e espero trazer toda a minha experiência e conhecimento para a primeira participação da marca em Pikes Peak. Embora o objetivo não seja vencer à geral, estou confiante que o nosso A110 GT4 Evo terá um bom desempenho na classe”, disse Raphaël Astier.

“A Rampa de Pikes Peak é um dos eventos mais importantes do automobilismo. Todos nós ficamos maravilhados com as imagens desta icónica subida, e esse sonho tomou conta da nossa equipa, quando vimos um documentário sobre Pikes Peak, durante uma noite, sem dormir, quando estávamos a testar em Espanha. É um desafio muito estimulante, mas também sabemos que é um exercício diferente e muito específico, num percurso bastante atípico, algures entre uma rampa de montanha e uma especial de ralis. Mas isto só torna o desafio desportivo e técnico ainda mais motivador. Acima de tudo, queremos colocar o nome Alpine no evento, e esta primeira participação vai permitir-nos ver onde estamos face à concorrência na nossa categoria, que é forte. Temos uma excelente base com o A110 GT4 Evo, que foi adaptado às especificidades da prova. Contamos, também, com o apoio dos nossos parceiros de longa data, a Michelin e o Raphaël Astier, que pode contribuir para o projeto com a sua vasta experiência. Estamos muito satisfeitos por continuar a aventura com ele, após o título FIA de ralis que conquistou com a Alpine. Este programa em Pikes Peak também nos permite consolidar a posição da Alpine no automobilismo norte-americano, incluindo os três Grandes Prêmios de Fórmula 1 e as 1000 Milhas de Sebring”, disse Philippe Sinault, Diretor-Geral da Signatech.