Alpine celebra 70 anos de história no desporto motorizado com homenagem às mulheres

A Alpine vai destacar a sua ligação às mulheres no desporto motorizado durante o Goodwood Revival (12 a 14 de setembro). O construtor francês assinala desta forma 70 anos de ADN competitivo com uma exposição especial no Earl’s Court Motor Show, reunindo três modelos icónicos e prestando tributo às pilotos que marcaram a sua história.

Entre as homenageadas estarão Michèle Mouton, que iniciou a sua carreira internacional ao volante de um Alpine A110 antes de se tornar numa das maiores figuras da história dos ralis, Marianne Hoepfner, participante no Press On Regardless Rally de 1974 nos EUA, bem como Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi, protagonistas em Le Mans nos anos 70 com o Alpine-Renault A441 C.

Do passado glorioso ao futuro elétrico

A mostra reunirá três modelos que simbolizam a evolução da marca:

Alpine A110 Berlinette (1973) – máquina que deu à marca o título inaugural do Mundial de Ralis, com vitórias emblemáticas como a de Bernard Darniche no Rallye du Maroc de 1973.

Alpine-Renault A441 C (1975) – protótipo de resistência que brilhou no Campeonato do Mundo de Endurance, conduzido por Beaumont e Lombardi, alcançando prestações de referência na competitiva categoria de 2 litros.

Alpine A390 (2025) – o novo coupé elétrico de 470 cv, três motores, vetorização ativa de binário e autonomia até 555 km, que estreia no Revival como símbolo da transição da marca para a era eletrificada.

Presente e futuro feminino

O legado das pioneiras prolonga-se hoje através da Alpine Academy, que aposta no desenvolvimento de talento jovem e feminino. No Goodwood Revival estarão presentes Nina Gademan (21 anos), piloto da F1 Academy, e Sukhmani Khera (13 anos), promessa do karting britânico. Ambas vão interagir com os fãs e representar a nova geração de mulheres ligadas ao desporto automóvel.

A acompanhar estará também Nicola Burnside, diretora da Alpine UK e piloto amadora, que já competiu em Silverstone, Le Mans, Nürburgring e no próprio Revival.

Uma celebração de legado e inovação

Para Nicola Burnside, este momento sintetiza a essência da Alpine: “Celebramos 70 anos de ADN desportivo com três carros que simbolizam a nossa jornada: o A110 que conquistou os ralis, o A441 C que brilhou em Le Mans e agora o A390, que transporta esse espírito para o futuro. É igualmente uma oportunidade para homenagear as mulheres que fizeram história na Alpine, de Michèle Mouton às estrelas da F1 Academy, que continuam a abrir caminho para as próximas gerações.”