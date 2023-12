Almoço dos Campeões reconheceu sucessos dos pilotos apoiados pela Fuchs em 2023 | AutoSport

A fabricante mundial independente de lubrificantes, com uma filial em Portugal desde 1989, FUCHS juntou alguns dos pilotos que apoia no panorama do desporto motorizado nacional, e que cujas vitórias contribuíram para a imagem de qualidade dos seus óleos de alta performance, para reconhecer as suas conquistas durante a temporada que agora findou.

Vítor Pascoal (campeão nacional de Montanha na Categoria GT), Luís Almeida (campeão português de Kartcross), Hugo Lopes e Tiago Neves (Campeões Nacionais Júnior de Ralis), Ricardo Teodósio e José Teixeira (tricampeões no CPR) nas quatro rodas e João Curva (vencedor dos Troféus Naked Bikes 1 e BMW S1000R Cup), Frédèric Bottoglieri (vencedor TNB2 e Triumph Triple Cup) e Luís Franco (vencedor da APRILIA Tuono Cup) nas motos, foram os pilotos reconhecidos pela FUCHS no encontro que teve lugar no Caramulo Experience Center. Em competição, a FUCHS apoia os pilotos automóveis com os óleos TITAN, enquanto lubrifica motos potentes, como as Aprilia, BMW e Triumph, com os óleos SILKOLENE.

“As maiores exigências aos componentes e lubrificantes surgem em competição. As corridas, com as suas condições extremas para o motor, travões e caixa, entre outros, dão-nos a oportunidade de provar a excelente qualidade e a grande estabilidade dos nossos produtos”, salientou André Castro Pinheiro, o diretor da divisão automóvel da FUCHS, acrescentando que: “É por isso que a FUCHS aposta no desporto motorizado há mais de 20 anos em Portugal e apoia mais de 30 equipas de competição com os óleos de alta performance TITAN e SILKOLENE”.

Além da entrega de prémios aos pilotos que apoia que mais se destacaram na temporada desportiva, a FUCHS reconheceu três outros parceiros com história no automobilismo, uma vez que as vitórias em competição mereceram depois a confiança dos clientes das oficinas. As oficinas parceiras AMSPORT e a lendária Garagem Aurora do Porto foram reconhecidas pela fabricante, assim como a Peres Competições, com uma ligação de 23 anos com a FUCHS.