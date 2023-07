Almada Extreme Sprint não defraudou as expectativas | AutoSport

Com muito público presente no recinto da antiga Lisnave, realizou-se a quinta edição do Almada Extreme Sprint, organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal.

Foram quase oitenta equipas distribuídas pelas categorias, Sprint, Regularidade e Revival, que deram um grande espetáculo nas instalações da antiga Lisnave na margem sul do Tejo, com o evento que homenageou os campeões de ralis de Almada, marcando presença Carlos e Jorge Bica, Rui Madeira, Joaquim Capelo, Mário Feio, Nuno Madeira, Ivo Tavares e João Vicente.

Muitos co-drives e atuações de convidados, com vários pilotos e veículos, destacando-se obviamente os Toyota cedidos pela AM Gonçalves, ou a Nissan Pick Up Navara de Nuno Tordo e o MG Metro de Marco Martins, ou a ação de solidariedade promovida pela ‘Help Who Helps’ e pelo piloto Fernando Silva, no Porsche 911 a favor da ‘Associação Acreditar’.

Se bem que na categoria Revival, não houve classificações, deu no entanto para admirar grandes máquinas, como por exemplo o Mitsubishi Lancer de Rui Madeira ou o Ford Sierra Cosworth de José Grosso, um carro que, no passado, foi pilotado por Colin McRae.

A competição deu-se nas categorias Regularidade e Sprint. Na primeira, foram muitas as novidades, tendo em conta a quantidade e qualidade de “favoritos” à vitória, com a dupla Gonçalo Carvalho e Gabriela Braga (VW Golf 3) a garantirem a vitória, com 0,53s de vantagem sobre João Fachas/Lara Pinto (Rover 25), colocando-se mais uma dupla mista, Nuno Fontinha/Elisabete Pereira (Peugeot 205 Rally), no último lugar do pódio, curiosamente à frente da dupla António Santos/Luís Pedro (Toyota) os primeiros entre os veículos elétricos. Gabriela Braga obteve a vitória absoluta entre as senhoras em termos absolutos.

Entre os participantes na categoria Sprint, a luta foi muito intensa ao longo das diversas mangas, com destaque para as curtas distâncias quase até à última passagem. Uma luta mais evidente entre Pedro Leone e João Rodrigues, mas com Daniel Ferreira, Gonçalo Boaventura, Diogo 1000 Homens, José Carlos Magalhães e Flávio Alves, a ficarem sempre à espreita de uma oportunidade. O braço de ferro acabou por ser favorável a Pedro Leone (Ford Escort Cosworth) que ganhou por um segundo a Gonçalo Boaventura (Peugeot 106 Rallye), colocando-se Daniel Ferreira a 0,7s, aos comandos de um Mitsubishi Carisma.