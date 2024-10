Almada Extreme Sprint: muito espetáculo e competição!

A edição de 2024 do Almada Extreme Sprint terminou, como todas as outras, em festa, com milhares de apaixonados do desporto motorizado a marcar presença nos antigos estaleiros da Lisnave.

Nem o vento forte, nem a ameaça constante de chuva impediram que perto de 20.000 pessoas visitassem o evento ao longo de todo o fim de semana, comprovando o sucesso desta iniciativa.

O evento homenageou o piloto e preparador Aníbal Rolo, prestando-lhe uma merecida homenagem num ambiente de muita adrenalina e competição. Ao todo, 90 equipas competiram nas categorias de Sprint, Regularidade e Revival – esta última reservada para pilotos convidados e sem caráter competitivo.

Competição Renhida na Categoria Sprint

A competição na categoria de Sprint foi intensa e emocionante, com os três primeiros classificados separados por apenas 1,266 segundos. Ricardo Costa, ao volante de um Toyota Yaris GR navegado por Elsa Azevedo, sagrou-se o grande vencedor. Gonçalo Boaventura, o conhecido “foguete” de Mafra, ficou a apenas 0,835 segundos, conduzindo o seu Peugeot 106 Rally S2. O terceiro lugar foi conquistado por Carlos Neves, que, ao volante de um Renault Clio Sport, não deu tréguas e ficou a escassos 0,414 segundos do segundo lugar, demonstrando o quão renhida foi a luta pelos lugares cimeiros.

Dupla Porto/Mendes Conquista Regularidade

Na categoria de Regularidade, a dupla Duarte Porto/Hugo Mendes, em BMW 320i, conquistou o lugar mais alto do pódio. Seguiram-se Luís Gonçalves e Carlos Domingos com o seu Toyota Corolla GT, ficando Vasco Patrício e João Santos no terceiro lugar, ao volante de um Mazda MX5.

Elegância e muita Adrenalina num cenário único

O evento também trouxe um espetáculo visual com um desfile de 100 automóveis clássicos e cerca de 50 participantes de Clubes Motard locais que percorreram o circuito da competição, proporcionando um momento especial aos amantes das quatro e duas rodas. O público teve ainda oportunidade de ver o trabalho de artesãos locais e diversos expositores de parceiros do evento, onde puderam ganhar prémios e participar em atividades interativas.

Alguns dos momentos altos foram também as passagens dos pilotos Rui Madeira, padrinho do evento, Aníbal Rolo, Diogo Mil Homens, Eduardo Ávila, José Eduardo Oliveira e o espetáculo de Marco Martins, que, com a sua condução ao limite, levou o público ao rubro, proporcionando uma performance inesquecível e adrenalina máxima.