Almada Extreme Sprint é no fim de semana | AutoSport

Serão quase oitenta as equipas e máquinas que estarão presentes na edição 2023 do Almada Extreme Sprint, ampliando assim o brilho de uma edição dedicada aos Campeões de Ralis Almadenses, que nos honram este ano com a sua presença.

Dividida nas categorias, Sprint, Regularidade e Revival, as primeiras competitivas e a última, mais de exibição, vai ser por certo um fim-de-semana em cheio, já a começar no sábado, com os treinos, verificações e algumas exibições de alguns pilotos, com o “circo” a ser montado ao longo do dia, pelas equipas participantes.

As listas de Inscritos incluem alguns dos ‘habitués’ nas edições anteriores do AES, destacando-se por exemplo no Revival, nomes como os de José Grosso, Rui Madeira ou Eduardo Ávila, sempre espetaculares nas provas em que participam, mas é na Regularidade que o número de participantes aumenta (36) com destaque para Ivo Tavares, Jorge Antunes, Nuno Veiga, Rui Viana e os “elétricos” de Nuno Serrano e de Eduardo Carpinteiro Albino, este último atual campeão em título entre os participantes do Campeonato Portugal de Novas Energias.

Finalmente serão 35 os participantes na categoria Sprint, que engloba os Clássicos, sendo todos eles tão competitivos como determinados em vencer. Sem destacar, refira-se a participação de Márcio Marreiros (Skoda RC2) Pedro Leone (Ford Escort Cosworth), José Carlos Magalhães e ainda um punhado de rapidíssimos jovens, com destaque para Diogo Mil Homens, João Rodrigues, Gonçalo Boaventura e Rafael Rêgo de apenas 17 anos.

Tudo preparado, portanto, para uma edição memorável, plena de ação e com muitas novidades a todos os níveis, onde se inclui todo um envolvimento em termos de evento social, com muitas ofertas, tanto a nível gastronómico, como noutras atividades como o artesanato e o comércio local. O Almada Extreme Sprint 2023, integra o programa de celebração dos 50 anos de Almada a cidade.

Horários REGULARIDADE SPRINT / REVIVAL

DOMINGO 9 julho

09:15 Treino 1

09:50 (hora prevista) Treino 1

11:00 1ª passagem (referência)

11:35 (hora prevista) Treino 2

Desfile CLÁSSICOS

13:45 2ª passagem

14:20 (hora prevista) Prova 1

15:30 3ª passagem

16:05 (hora prevista) Prova 2