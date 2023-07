Algarve Classic Festival de 27 a 29 de Outubro | AutoSport

Quando faltam cerca de três meses para a realização de um dos mais importantes eventos do seu calendário, o Autódromo Internacional do Algarve está a preparar com todo o detalhe mais uma edição do Algarve Classic Festival.

Em 2022 foram 224 as máquinas que alinharam nas grelhas de partida – e estiveram em exposição no paddock do circuito – e num ambiente único e mágico para os amantes da competição automóvel destacaram-se os F1 dos anos 80, como o Tyrrell de seis rodas, o Williams com que o finlandês Keke Rosberg ganhou o GP do Mónaco em 1983 ou o primeiro Lotus com chassis construído em carbono, sem esquecer os carros de Endurance que foram também eles alvo da admiração dos muitos milhares que se deslocaram ao Autódromo Internacional do Algarve.

Em 2023 o objectivo é mais uma vez contar com uma lista de inscritos de luxo naquele que para muitos é considerado como um dos eventos referência no calendário europeu dos clássicos e entre os dias 27 e 29 de Outubro serão certamente muitos os amantes dos automóveis vindos de toda a Europa que irão marcar presença no evento.

‘No ano passado contámos com 224 inscritos nas mais diversas categorias em competição e este ano queremos ultrapassar esse mesmo registo. O Algarve Classic Festival é já um evento que está no calendário de muitos pilotos e apaixonados pelas corridas de automóveis, uma oportunidade única para ver em pista e em competição máquinas históricas e que trazem recordações a muitos dos que nos visitam. Estamos mais uma vez a preparar ao detalhe o evento e vamos também criar mais atractivos para aqueles que venham até ao nosso circuito ao longo do fim-de-semana de forma a criar um ambiente para toda a família, dos mais novos aos mais velhos que irão com toda a certeza desfrutar de toda a magia e ambiente único que desde sempre se viveu no Algarve Classic Festival.’ Comenta Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar.

Num mês que será intenso e com muita acção no asfalto algarvio o Algarve Classic Festival irá para a pista uma semana depois da ronda dupla do European Le Mans Series que encerrará a época 2023 desse mesmo campeonato.