Alex Zanardi transferido

Alex Zanardi continua a sua recuperação. Depois de ter sido retirado do coma, vai agora ser transferido para uma unidade especializada.

“Os nossos profissionais permanecem à disposição desta pessoa extraordinária e de sua família para outras etapas do desenvolvimento clínico, diagnóstico e terapêutico”, disse o diretor geral do hospital de Siena, Valtere Gioviannini.

“Agradeço sinceramente à equipa multidisciplinar que cuidou da Zanardi, com grande profissionalismo, reconhecido nacionalmente e além. O atleta passou mais de um mês no nosso hospital: foi submetido a três delicadas operações cirúrgicas e mostrou um caminho de estabilidade da sua condição clínica e parâmetros vitais que permitiam a redução e suspensão da sedação e a consequente possibilidade de ser transferido para uma unidade e iniciar a neuro-reabilitação necessária. Concluo enviando um grande abraço à família de Alex, que demonstrou uma força extraordinária: um presente precioso que deve ser um companheiro de viagem fundamental do novo caminho que começa hoje”.

Zanardi, que já não tinha nada a provar a ninguém, inicia novamente um longo caminho de recuperação. Um exemplo de força e determinação e uma réstia de esperança. Talvez nem 2020 consiga derrotar Zanardi e isso deve dar-nos força também a nós.