Alex Zanardi: Sinais encorajadores de recuperação

É mais uma luta tremenda que Alex Zanardi está a travar e o resultado parece ser favorável ao italiano.

Depois de um acidente em que foi colhido por um camião quando fazia uma corrida com a sua bicicleta de mão, Zanardi esteve outra vez entre a vida e a morte. Após cinco cirurgias cerebrais e faciais em Siena e no hospital San Raffaele de Milão, foi transferido para a ala de neurocirurgia do hospital em Pádua, mais perto da sua casa, a oito quilómetros de distância, em Noventa, no dia 21 de Novembro.

O jornal italiano Corriere della Sera escreveu hoje que Zanardi recuperou a sua audição e visão, e foi capaz de responder com movimentos das mãos a perguntas de médicos e da sua esposa, Daniela.

Os médicos confirmaram que Zanardi foi capaz de apertar a mão e levantar o polegar para assinalar “Ok”, e também virar a sua cabeça para Daniela. Zanardi ainda não pode falar, uma vez que o buraco na sua traqueia está a ser mantido aberto como precaução. Os médicos estão confiantes de que irá recuperar a maioria das suas funções cerebrais após o seu último passo em frente.