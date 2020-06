Alex Zanardi pode ficar cego

Alex Zanardi pode perder a visão, em resultado do grave acidente de ciclismo de mão que atirou para uma cama do hospital, onde está em estado de coma, segundo se sabe, com graves lesões faciais e na cabeça. Em declarações de Giuseppe Olivieri, neurocirurgião que operou o ex-piloto de F1 à Sky Sport 24, revelou que o seu “quadro neurológico permanece inalterado na sua gravidade”, mas outras informações não confirmadas referem que as graves lesões faciais que sofreu podem custar-lhe a visão em ambos os olhos, escreveu o jornal suíço Blick, e a agência de notícias alemã SID.