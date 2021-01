Alex Zanardi já conseguiu falar com a família

O antigo piloto da Fórmula 1, IndyCar e vencedor de medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos, Alex Zanardi, já consegui falar com a sua família, de acordo com a Autosprint.

Zanardi sofreu um acidente muito grave quando competia numa corrida de bicicletas adaptadas na cidade de Pienza, que o deixou em coma induzido (CLIQUE AQUI). Várias cirurgias deixaram os médicos esperançosos para que o italiano pudesse voltar a falar.

Assim, de acordo com o Autosprint, Zanardi já foi capaz de falar com a família. Em declarações ao jornal italiano, a neuropsicóloga do Hospital San Raffaele, a Doutora Frederica Alemanno, afirmou: “Foi muito emocional quando ele começou a falar, ninguém acreditava. E conseguiu falar com a sua família”.