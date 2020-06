Alex Zanardi foi operado segunda vez

Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1, campeão da Indycar e medalha de ouro para-olímpico, que ficou gravemente ferido na sequência de um acidente com uma bicicleta de mão há semana e meia, foi submetido a uma nova cirurgia neurológica, já prevista realizar, revelou o hospital Santa Maria alle Scotte em Siena, onde o italiano se encontra internado. Segundo o hospital, o seu estado permanece estável do ponto de vista cardio-respiratório e metabólico, mas grave do ponto de vista neurológico.