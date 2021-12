Alex Zanardi deixa o hospital, 18 meses depois | AutoSport

Alex Zanardi é sinónimo de força e resiliência. O italiano já provou várias vezes que não desiste, seja qual for o desafio e continua a ser um exemplo para todos. O italiano, que sofreu um acidente em 2020, já está em casa a cumprir a sua recuperação.

Zanardi foi abalroado por um camião quando participava numa prova de ciclismo adaptado, em junho de 2020. Os ferimentos foram extensos e obrigaram a várias cirurgias. A reabilitação é longa mas Zanardi, como sempre, vai dando pequenos passos rumo à recuperação.

Numa entrevista à BMW, a sua esposa Daniela forneceu a primeira atualização sobre o estado do seu marido desde Julho, dizendo que Zanardi tinha saído do hospital “há algumas semanas” para continuar a sua recuperação em casa.

“A recuperação continua a ser um longo processo”, disse ela, citada pelo autosport.com. “O programa de reabilitação conduzido por médicos, fisioterapeutas, neuropsicólogos e terapeutas da fala tem permitido um progresso constante. É claro que há retrocessos e que ainda podem ocorrer. Por vezes também é necessário dar dois passos atrás para se poder dar um passo em frente. Mas Alex prova uma e outra vez que é um verdadeiro lutador. Um passo importante foi o facto de Alex ter podido sair do hospital há algumas semanas atrás e estar agora de volta a casa connosco. Tivemos de esperar muito tempo por isto e estamos muito felizes por ter sido possível agora, mesmo que ainda haja estadias temporárias em clínicas especiais planeadas para o futuro para levar a cabo medidas especiais de reabilitação.“

Zanardi fez “muitos progressos” em termos do seu estado e em particular da força dos braços, disse Daniela, o que lhe permite passar a maior parte do seu tempo na sua cadeira de rodas em vez de na cama: “Ainda não se pode prever como é que a sua recuperação se irá desenvolver ainda mais. É ainda uma estrada longa e desafiadora que Alex enfrenta com muito espírito de luta”.