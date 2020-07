Alex Zanardi de volta aos cuidados intensivos

O antigo piloto da Fórmula 1 e IndyCar e atleta olímpico, Alex Zanardi, regressou aos cuidados intensivos, um mês depois do incidente que o deixou com lesões graves.

Zanardi foi submetido várias cirurgias após ter sofrido ferimentos graves enquanto participava numa corrida de bicicletas adaptadas em Pienza.

De acordo com a declaração do diretor médico do hospital, Claudio Zanon, Zanardi está a ser transferido para os recursos intensivos do Hospital de San Raffaele em Milão.