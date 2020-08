Alex Zanardi a melhorar

Alex Zanardi está a melhorar e já foi transferido para uma unidade de cuidados intermédios. Quem o revelou foi o Hospital San Raffaele, em Milão, Itália, onde o piloto foi internado na sequência do sue grave acidente de bicicleta paralímpica, que sofreu em junho. O italiano já passou por quatro intervenções cirúrgicas, resultantes de um grave traumatismo craniano e facial, resultante do acidente. As primeiras semanas foram complicadas, mas há já algum tempo que Zanardi tem vindo a apresentar significativas melhoras clínicas. Continua na unidade de cuidados intermédios de Neuroreanimação dirigida pelo Professor Luigi Beretta, comunicou o hospital.