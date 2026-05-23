Alain Prost foi assaltado e agredido em casa

O tetracampeão do mundo de Fórmula 1, Alain Prost (atualmente com 71 anos), foi vítima de um violento assalto à mão armada na sua residência familiar na Suíça, tendo sofrido ferimentos ligeiros na cabeça.

O crime ocorreu na passada terça-feira de manhã (19 de maio), por volta das 8h30, na vivenda do ex-piloto em Nyon, na margem do Lago Genebra (cantão de Vaud).

Um grupo de intrusos mascarados e armados forçou a entrada na casa com a família presente.

À entrada, os assaltantes atacaram Alain Prost, infligindo-lhe um traumatismo craniano ligeiro. Sob fortes ameaças à família, os criminosos coagiram um dos filhos de Prost a abrir o cofre da casa, tendo limpado o seu conteúdo e fugido com vários bens.

Felizmente, os ferimentos na cabeça sofridos pela lenda da F1 são considerados ligeiros, embora o antigo piloto tenha ficado “visivelmente abalado e em estado de choque” com a extrema violência da intrusão.

Prost já terá abandonado temporariamente a residência de Nyon após o sucedido.

Está em curso uma grande operação policial que envolveu diversas patrulhas da ‘Gendarmerie’ de Vaud, brigadas caninas, polícia forense e equipas de apoio psicológico para a família.

Dada a proximidade geográfica, as autoridades aduaneiras suíças e a polícia francesa também foram acionadas numa investigação transfronteiriça.