AIA inaugurou CER rumo à sustentabilidade energética

Em cerimónia realizada esta manhã no Autódromo Internacional do Algarve, o circuito junto à cidade de Portimão inaugurou oficialmente a sua Comunidade de Energia Renovável (CER).

Num projeto conjunto entre o Autódromo Internacional do Algarve e a SES Energia, a CER do Autódromo Internacional do Algarve passa agora a contar com 2000 painéis fotovoltaicos e uma capacidade de produção de energia de 1 Megawatt.

‘Esta capacidade permite abastecer não apenas o circuito, mas igualmente o hotel, os apartamentos, o Kartódromo e o Celerator, o pólo tecnológico que será em breve inaugurado. É mais um passo rumo a uma sustentabilidade defendida desde a inauguração do circuito em 2008 e que nos torna ainda mais referência neste sector, pois esta é a primeira CER a nível mundial criada por um circuito’, afirmou o administrador da Parkalgar, Jaime Costa.

Para Paulo Silva, o Administrador da SES Energia ‘Esta CER é muito especial para nós, pois é a primeira criada tendo como ‘núcleo’ um circuito, o que mostra que o desporto motorizado pode ser igualmente sustentável do ponto de vista energético. Os painéis agora instalados concluem a criação da CER e surgem depois dos painéis colocados sobre o Media Centre e Centro Médico, aquando da prova do mundial de MotoGP neste ano de 2024.’

A cerimónia contou igualmente com Álvaro Bila, presidente da Câmara Municipal de Portimão que destacou ‘…a visão do Paulo Pinheiro que desde o primeiro momento sempre procurou que o Autódromo Internacional do Algarve fosse o mais ‘limpo’ possível e uma referência mundial, o que está aqui mais uma vez a ser reforçado.’

Rui Freitas, o Secretário de Estado Adjunto da Presidência revelou que ‘…esta CER é uma das muitas que estão a nascer em Portugal, cerca de duas centenas, e é uma referência não só por aliar a neutralidade carbónica ao desporto motorizado, mas igualmente por mostrar aquilo que podem ser as CER. Queremos que mais projectos continuem a ser inaugurados e neste momento são já mais de meia centena as CER que estão operacionais.’

No decorrer da cerimónia, antes do habitual momento do ‘corte da fita’, Pedro Severino da APCER entregou a Jaime Costa o diploma da certificação ISO 20121 a que o Autódromo Internacional do Algarve se candidatou em 2024. Esta certificação confirma as boas práticas ambientais seguidas pelo circuito, depois de terem sido analisadas e observadas ao longo de todo o ano, nomeadamente aquando das provas do campeonato do Mundo de MotoGP e de Superbike e também do European Le Mans Series.

Resultante de um investimento totalmente privado que rondou o milhão de euros, esta CER é mais um passo dado pelo Autódromo Internacional do Algarve rumo à neutralidade carbónica e junta-se a muitas outras acções já praticadas pelo circuito, como a utilização de combustíveis totalmente sintéticos, a separação e reciclagem de resíduos como pneus, óleos e componentes dos veículos de competição tal como de lixo.

O aproveitamento de águas residuais para regas ou lavagens, o encaminhamento de alimentos não utilizados para famílias carenciadas e a utilização de scooters eléctricas no paddock, sendo o Autódromo Internacional do Algarve uma referência mundial na área da sustentabilidade.

Como curiosidade, note-se que o circuito algarvio é o único no calendário do mundial de MotoE, que utiliza motos eléctricas e que divide pista com o MotoGP, que permite que as motos sejam abastecidas com ligação à rede de energia sem necessidade de utilização de geradores a gasóleo e que os 2000 painéis fotovoltaicos agora existentes representam a plantação de 38.000 árvores, algo impossível de conseguir em todo o espaço de terreno que integra o complexo.