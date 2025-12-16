AIA celebrou Dia do Comissário: ‘anjos da guarda’ tiveram a sua festa

No final de mais um ano marcado por uma intensa atividade desportiva no Autódromo Internacional do Algarve e no Kartódromo Internacional do Algarve, o AIA Motor Clube celebrou, no passado sábado, o Dia do Comissário.

Como forma de agradecimento pelo esforço, dedicação, empenho e profissionalismo de todos aqueles que contribuíram ativamente para o sucesso das mais de duas dezenas de provas realizadas ao longo de 2025, o AIA Motor Clube, o clube que mais provas de desporto motorizado organiza a nível nacional, convidou os seus cerca de 400 associados para um dia inteiramente dedicado ao seu reconhecimento.

Atualmente, no AIA Motor Clube são vários os elementos de segurança ativos, distribuídos por diversas áreas fundamentais para a realização das competições e para o funcionamento diário de ambas as pistas, nomeadamente comissários de pista, comissários de pit-lane, moto-táxis, chefias, comissários técnicos, equipas de rescue e race control.

“Os comissários são os ‘anjos da guarda’ de pilotos e equipas quando estão em pista. Sem eles as corridas não se realizam e, felizmente, no AIA Motor Clube temos uma equipa fantástica. Após um ano, em que voltaram a estar em destaque nas mais importantes competições a nível mundial, quisemos celebrar este dia com todos eles, pois são o nosso orgulho e uma referência a nível mundial”, referiu Miguel Praia, Presidente do AIA Motor Clube.

Durante este dia especial, dedicado exclusivamente aos comissários, foram apresentados os planos para 2026 e realizadas diversas atividades, incluindo uma corrida de karts. Os quase 150 participantes presentes tiveram ainda a oportunidade de realizar voltas ao circuito ao volante dos seus próprios automóveis ou motos, proporcionando uma experiência única e memorável.

O evento serviu igualmente para homenagear 17 comissários, de diferentes áreas de intervenção, que ao longo dos 17 anos de existência do Autódromo Internacional do Algarve se destacaram pela sua antiguidade, empenho, dedicação e profissionalismo. Estes associados foram distinguidos com a Distinção Ouro (Grau Gold) do AIA Motor Clube, reconhecendo um percurso exemplar ao serviço do desporto motorizado.

Em constante formação, a equipa de comissários do AIA Motor Clube conta ainda com uma forte e crescente representação feminina, um facto que muito orgulha os responsáveis do clube sediado no Autódromo Internacional do Algarve.