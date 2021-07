Adeus Grupos B, olá Grupo E… vezes dois! | AutoSport

A Nitro Rallycross já mostrou imagens do FC1-X, um novo carro desenvolvido nos EUA para o Rallycross. Travis Pastrana define-o: “no anos 80 os Grupos B foram os carros mais incríveis que existiram, por isso, chamamos a estes, Grupo E”. Só pela imagem que é passada, percebe-se que o FC1-X, é uma ‘bomba’. Foi agora mostrado com “um todo”.

A Nitro Rallycross revelou o conceito de carroçaria do novíssimo FC1-X. Este veículo elétrico foi concebido para competir na classe dos Supercars elétricos a partir de 2022. Com um design moderno, assume uma postura agressiva de um carro construído para as pistas do NRX na América do Norte, Europa e Médio Oriente.

Travis Pastrana é o cérebro por trás do Nitro Rallycross: “Com o FC1-X, o nosso objetivo era criar o carro de Rallycross mais duro e mais rápido alguma vez construído para competição. Um carro que será capaz de entusiasmar os pilotos e os adeptos e ao mesmo tempo resistir às pistas mais difíceis no desporto motorizado. Estamos entusiasmados por ver os resultados. Os carros do Grupo B foram os carros mais ‘monstruosos’ de sempre nos ralis. Com isso em mente, nomeámos esta nova era de Grupo E. Com mais torque, aceleração e velocidade máxima do que qualquer Supercar de ralicross, é preciso ver estes carros para acreditar”.

O carro foi afinado para um desempenho máximo, e uma vez que estes são literalmente, nas palavras de Pastrana, “carros que voam”, o pacote aerodinâmico do FC1-X foi concebido para que os concorrentes possam fazer alterações mínimas de modo a adaptar o veículo aos seus estilos individuais de pilotagem.

Cada aspeto do FC1-X, foi concebido com o contributo direto das equipas e dos principais intervenientes da indústria, foi otimizado tendo em mente a velocidade em curva. O grupo motopropulsor totalmente elétrico, de tração integral, perfaz mais de 1000 cavalos-vapor de potência máxima, mais do dobro da potência de um veículo do Grupo B.

O veículo pode ser lançado dos 0 aos 100 Km/h em menos de 1.5s, saindo mais rapidamente que um F1. Capaz de chegar a 3G, não só é o veículo mais rápido na história do Rallycross como é também um dos carros de corrida mais rápidos do mundo.

O chassis é também revolucionário. Apresentando uma construção de chassis ultra-resistente, é o carro de Rallycross mais capaz alguma vez construído.

O FC1-X terá de ser robusto: os enormes saltos nas pistas do NRX em 2018 foram apenas o começo. Travis Pastrana e a equipa de Nitro Rallycross estão a trabalhar no desenho das pistas de nível seguinte, que serão permanentes, um pouco por todo o mundo.

Joe Carr, CEO da Thrill One Sports & Entertainment, empresa mãe da Nitro Rallycross diz: “A missão global do FC1-X é mostrar ao mundo o enorme potencial de desempenho em veículos elétricos, criando o carro de Rallycross mais rápido alguma vez visto. As tremendas capacidades do FC1-X, combinadas com as incríveis pistas do NRX, preparam o palco para um tipo de corrida inteiramente novo, super-carregado com muita ação e alta adrenalina”.

O desenho agora apresentado reflete o conceito de carroçaria de base do NRX.