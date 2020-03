Ações de Formação no Circuito do Estoril foram um sucesso

O Circuito do Estoril foi este fim de semana palco de uma série de iniciativas promovidas pela FPAK. As ações de formação desenvolvidas para Comissários de Pistas tiveram forte adesão. Mais de uma centena de participantes responderam à chamada da FPAK e dos Clubes Associados e passaram o dia a ‘aprender’ ou a ‘lembrar’ todos os conceitos fundamentais para desempenhar estas funções. A ação de formação para novos Comissários de Pista teve 30 participantes e a formação para os Comissários de Pista Seniores contou com 90 inscritos. A aposta da FPAK na formação vai continuar a ser uma realidade no âmbito de todas as modalidades.