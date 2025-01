A revolução da Inteligência Artificial no automobilismo: futuro em nanosegundos

A Inteligência Artificial (IA) está a ganhar espaço num ‘sem número’ de atividades, e como se pode calcular, o automobilismo não é exceção. É inevitável, já há muitas equipas um pouco por todo o ‘motorsport’ que os estão a fazer, mas como sempre com a tecnologia, isso vai fazer-se a várias velocidades, até mesmo dentro da própria F1, que é claramente a disciplina com mais áreas em que a Inteligência Artificial mais pode ajudar.

A FIA já está ciente do tema e tem especialistas a olhar para a área. Em todas as atividades e não só no ‘motorsport’ a IA tem o potencial de otimizar processos e como consequência, reduzir custos, e no que ao motorsport diz respeito, damos três exemplos: desenvolvimento aerodinâmico, simuladores e estratégias de corrida.

Claro que há vários níveis a que a IA pode ser usada, mas na F1, a tecnologia tem claramente o potencial de ajudar a desenvolver carros muito mais depressa e com muito maior dose de certeza quanto ao caminho seguido tendo em conta cada pacote de regras.

O ‘Deep learning’ é uma capacidade da IA de analisar com rapidez muito maior, enormes quantidades de dados e como exemplo podemos garantir que a IA processa em segundos o que uma simulação tradicional leva horas a fazer com muito mais hardware. A IA tem o potencial de diminuir drasticamente a utilização de túneis de vento, e num futuro próximo, a diferença não se fará ‘com um’ Adrian Newey, mas sim na melhor IA que as equipas tiverem, e na qualidade/conhecimento das pessoas que lidarão com ela.

Outro exemplo que pode ser dado é a análise das ‘toneladas’ de dados que uma simples corrida devolve, e que as pessoas de uma equipa não conseguem ter tempo para analisar de forma detalhada. A IA fá-lo em segundos…

Num futuro próximo, a IA poderia simplesmente analisar a prestação de um carro na pista em tempo real e ‘dar’ a quem decide informação muito mais precisa do que somente o feedback que atualmente os pilotos transmitem.

O automobilismo vai-se confrontar com uma coisa muito simples, muito em breve: quem não usar a IA, vai ficar para trás…