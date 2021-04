A FIA introduz nova estrutura de licenças desportivas para pilotos

A FIA vai introduzir uma nova estrutura de licenças desportivas para pilotos. As alterações entrarão em vigor em 2022 e oferecem um conjunto simplificado de classes de licença, de acordo com as disciplinas e o nível de desempenho dos veículos.

As alterações criam uma nova estrutura simplificada para os ralis, todo o terreno, montanha, de um modo semelhante ao que já existe para as pistas. Isto irá assegurar que os pilotos têm experiência apropriada e conhecimentos de segurança que corresponda à performance do carro em que competem.

Sob o Apêndice L do Código Desportivo Internacional, foi publicado um novo conjunto simplificado de graus de licença, de acordo com as disciplinas e o nível de desempenho do carro. Isto permite aos pilotos qualificarem-se progressivamente a partir de carros de baixo desempenho para carros de mais alto desempenho.

Além disso, os pilotos que desejem mudar entre o karting e autocross ou rallycross beneficiarão do facto de ter uma licença baseada nos mesmos critérios, para facilitar aos pilotos a passagem entre disciplinas.

Para Adam Baker, Director de Segurança da FIA, afirmou: “Isto representa uma das maiores mudanças na estrutura da FIA International Driver Licence dos últimso 10 anos, e é o culminar de mais de dois anos de trabalho árduo entre os departamentos desportivos da FIA, as Comissões Desportivas da FIA e um grupo de trabalho das Autoridades Desportivas Nacionais”.