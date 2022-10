9ª Edição do Leiria Sobre Rodas: Paixão motorizada | AutoSport

Durante quatro dias, de 13 a 16 de outubro, Leiria vai ser a capital ‘motorizada’ em Portugal, com os adeptos dos ‘motores’ a juntarem-se para um festival das duas e quatro rodas. Mais uma vez, Leiria vai ‘correr’ Sobre Rodas…

Arranca amanhã a 9.ª edição do Leiria Sobre Rodas, evento que este ano conta com uma novidade de peso: a participação do espanhol Dani Sordo, piloto oficial da Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Com um programa de quatro dias, de 13 a 16 de outubro, promete um evento único em torno da cultura automóvel e da moto.

Tal como tem vindo a suceder todos os anos, a edição de 2022 promete ser uma das maiores da história do evento promovido pelo Município de Leiria, que já chegou a atrair mais de 55 mil visitantes antes da pandemia. Este ano, esperam-se ainda mais. De 13 e 16 de outubro, 5ª Feira a domingo, as imediações do Estádio Municipal de Leiria/Dr. Magalhães Pessoa, voltam a ‘vestir-se de gala’ num palco recheado de bons programas de atividades ligadas ao universo automóvel e da moto, com vários motivos de interesse para miúdos e graúdos.

O Leiria Sobre Rodas ‘nasceu’ em 2014, da Mostra de Veículos Históricos de Leiria. A adesão dos leirienses e da região foi fantástica e desde aí, ano após ano, o evento seguinte é sempre mais e melhor que o anterior, só interrompido pela pandemia.

Depressa a dimensão do evento mudou, alargando-se as temáticas e atividades, tocando em muitos dos universos que caracterizam o setor automóvel.

O Leiria Sobre Rodas terá entrada gratuita na quinta-feira (dia 13), e bilhetes pagos na sexta-feira, sábado e domingo, com valores entre os 3 euros (bilhete diário) e os 7.50 euros (bilhete de três dias). Os bilhetes podem ser adquiridos online em teatrojlsilva.pt e no recinto nos dias do evento.

O Evento

Na verdade, já arrancou com a 2.ª edição da Avenida Elétrica no dia 18 de setembro no dia da Base Aberta da BA5-Monte Real. Quanto ao que se está ainda por realizar, a maior alteração é a nova localização da Mostra de Veículos Clássicos e Desportivos que passa a ocupar o relvado do Jardim da Almoinha Grande na outra margem do rio Liz. A Mostra conta com exposições temáticas dos 50 anos do Renault 5, 50 anos da Divisão ‘M’ da BMW, Aston Martin, os 50 anos dos Porsche RS em Portugal e a reedição da exposição de Micro Carros de 2017. Na Mostra de Motociclos e Bicicletas Clássicas poderá ver os mais belos exemplares da indústria portuguesa com especial destaque para a Casal e a Famel.

O Supercars Paddock volta a contar com todas as marcas ‘premium’ representadas em Portugal num espaço que contará um lounge para receber os clientes e participantes nos Passeios dos Clubes das marcas. Num espaço contíguo poderá ficar a par de todas as novidades do mundo automóvel no Leiria Expo Auto com todas as marcas presentes representadas em Leiria. Nos dias 15 e 16, é a vez dos Passeios de Vespas, Motorizadas Antigas, Mini-Hondas e de Clássicos sob a orientação do mítico Polícia Sinaleiro.

O Motorshow regressa com a festa do ‘Nacional’ de Ralis para a consagração do campeão nacional, Armindo Araújo, que participa no Leiria Rally2 Gold Challenge, a competição de Clássicos Desportivos terá um prize money, premiando os pilotos locais e o Piloto Internacional convidado dará espetáculo num novo traçado.

O Drift Show contará, pela primeira vez, com um piloto internacional.

Leiria Motorshow

O Leiria Motorshow realiza-se numa pista construída no interior do Parque e Zona envolvente do Estádio, construída anualmente com diferentes configurações, para albergar o Track Day, o Drift Show, a Competição de Clássicos Desportivos e o Leiria R2 Gold Challenge nas categorias de regularidade e velocidade.

Pode visitar o Paddock e ver todos os carros de competição presentes, falar com os pilotos nacionais e internacionais e as respetivas equipas técnicas, estão abertos aos visitantes durante todo o evento. A partir desta edição o Paddock contará com um motivo adicional de interesse, o Espaço Leiria Sobre Rodas – espaço de Entrevistas, tertúlias, sessões de autógrafos e apresentação de livros com a presença dos pilotos convidados integrado no lounge dos Pilotos do Rally2 e Piloto Internacional, que

como se sabe este ano é o Dani Sordo, um piloto que integra a equipa da Hyundai desde 2014, e vem a Portugal guiar um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses: os campeões nacionais Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo), Ricardo teodósio (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2), Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) e Pedro Matos Chaves, este ao volante de um Alpine A110 da nova geração. Matos Chaves foi, aliás, o responsável pelo desenho do novo percurso do Leiria Motorshow, que vai ligar as rotundas do Estádio e da Nerlei. Também o campeão nacional de Clássicos, Joaquim Jorge, vai saltar das pistas para a especial do Leiria Motorshow, tentando disputar a vitória na prova-espectáculo. Há mais nomes que já confirmaram a sua presença, como por exemplo Vítor Pascoal.

Por fim, e não menos importante, outra atração será o fantástico Citroen ZX Rallye-Raid, guiado por Pierre Lartigue, piloto que venceu três Dakar, entre 1994 e 1996 com este mesmo carro. Espetáculo garantido!

Mostra de Veículos Históricos e Desportivos

Foi este evento o ‘embrião’ do Leiria Sobre Rodas, em 2014. Na sua primeira edição reuniu mais de 300 veículos no interior do Estádio, com uma assistência superior a 25.000 pessoas. Desse ano até à data, mais de 3.000 veículos e motociclos clássicos e desportivos participaram na Mostra onde se destaca a presença, do Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, mais de 50 veículos das décadas de 10, 20, 30 e 40, os Super Desportivos – o Porsche Carrera GT, Ford GT, La Ferrari, Lamborghini Aventador, Mclaren Mp4-12c e um Aston Martin GT12 com 20 exemplares produzidos. Anualmente, destacam-se na exposição diversas comemorações de marcas e modelos icónicos, tais como, 60 anos do lançamento dos FIAT 500, a comemoração dos 85 anos da Ford em Portugal, os 25 anos do VW Ar Clube de Portugal, 70 anos Porsche, (2018) 70 Anos da Land Rover, 50 Anos do Ford Escort, VW “Pão de Forma” e a exposição central de Monolugares com história; (2019) 120 Anos Renault, 100 Anos Citroen, 60 Anos Mini. Nesta edição será a vez dos 50 anos do Renault 5, 50 anos da Divisão ‘M’ da BMW, Aston Martin, os 50 anos dos Porsche RS em Portugal e a reedição da exposição de Micro Carros.

Muito mais para ver…

Na Exposição, mais de 500 veículos clássicos e desportivos estarão expostos no estádio. O tema central em 2017 foram os “50 anos do Rally de Portugal”. Em 2018 comemorou-se os 70 anos do Land Rover Defender, os 50 anos do Ford Escort. Em 2022 celebra-se os 50 anos do Renault 5 entre outras temáticas.

O Leiria Expo Auto é a maior exposição de veículos automóveis e motos da região centro. Todos os concessionários oficiais das marcas representadas em Leiria marcam presença num total de 27 expositores e mais de 40 marcas de automóveis e motos. Um total de 8.000m2 de espaços expositivos onde vai ficar a par de todas as ofertas do mundo automóvel e moto, das novas tecnologias do setor e de novas soluções de mobilidade.

A Feira de Automobilia, nesta edição, irá realizar-se no edifício do Topo Norte do Estádio Municipal. No certame, poderá comprar todo o tipo de peças de automobilia, nomeadamente, peças de automóveis, miniaturas, objetos de moda, livros e até lifestyle.

A Conferência realiza-se desde 2014 e, em parceria com o IPLeiria e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, o Leiria Sobre Rodas tem um espaço dedicado à promoção do debate de temas relacionados com o mundo automóvel. Este ano o debate será sobre a Propulsão Elétrica. Nesta conferência será abordada a evolução da propulsão nos veículos elétricos, apresentado o projeto FSIPLeiria Elétrico, desenvolvido por alunos do IPLeiria e ainda a apresentação do novo modelo E-XF, 100% elétrico, da marca portuguesa Famel.

Um dos pontos altos do Leiria Sobre Rodas, desde a sua criação, é o Passeio dos Clássicos realizado no domingo a partir das 18H e que encerra o programa de atividades. Mais de 500 veículos automóveis e motos desfilam pelas ruas do centro histórico de Leiria onde milhares de pessoas se concentram para celebrar a história do automóvel e a nossa paixão por todos os veículos com rodas. No dia 16 de outubro, pelas 18H, não perca este Passeio controlado pelo famoso “Polícia Sinaleiro”.

A participação é gratuita mas com inscrição obrigatória.

Programa

Quinta-Feira, 13 de outubro

Conferência 18h00-20h00 Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Mostra de Veículos Clássicos 18h00-23h00

Track Day 21h00-23h00

Sexta-Feira, 14 de outubro

Mostra de Veículos Clássicos 15h00-24h00

Feira de Automobilia 15h00-24h00

Drift Show 21h00-23h00

Sábado, 15 de outubro

Passeio Mini-Hondas 10h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-01h00

Feira de Automobilia 10h00-01h00

Super Especial/Leiria Rally 2 Gold Challenge 10h00-23h00

Passeio de Vespas 15h00

Bicicletas no Leiria Sobre Rodas 15h00

Domingo, 16 de outubro

Passeio Motorizadas Antigas 08h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-19h00

Feira de Automobilia 10h00-19h00

Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge 10h00-18h00

Passeio de Harley-Davidson 10h00

Passeio Bicicletas antigas no Leiria Sobre Rodas 10h00

Passeio de Clássicos 18h00