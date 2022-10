9ª Edição do Leiria Sobre Rodas: os pilotos do Leiria Rally2 Gold Challenge | AutoSport

Leiria vai ‘correr’ Sobre Rodas e pelo meio realiza-se o Leiria Motorshow, um ‘rali’ numa pista construída no interior do Parque e Zona envolvente do Estádio, construída anualmente com diferentes configurações, para albergar o Track Day, o Drift Show, a Competição de Clássicos Desportivos e o Leiria Rally2 Gold Challenge nas categorias de regularidade e velocidade.

Pode visitar o Paddock e ver todos os carros de competição presentes, falar com os pilotos nacionais e internacionais e as respetivas equipas técnicas, estão abertos aos visitantes durante todo o evento. A partir desta edição o Paddock contará com um motivo adicional de interesse, o Espaço Leiria Sobre Rodas – espaço de Entrevistas, tertúlias, sessões de autógrafos e apresentação de livros com a presença dos pilotos convidados integrado no lounge dos Pilotos do Rally2 e Piloto Internacional, que como se sabe este ano é o Dani Sordo, um piloto que integra a equipa da Hyundai desde 2014, e vem a Portugal guiar um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses: os campeões nacionais Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo), José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e Pedro Matos Chaves, este ao volante de um Alpine A110 da nova geração. Matos Chaves foi, aliás, o responsável pelo desenho do novo percurso do Leiria Motorshow, que vai ligar as rotundas do Estádio e da Nerlei. Também o campeão nacional de Clássicos, Joaquim Jorge, vai saltar das pistas para a especial do Leiria Motorshow, tentando disputar a vitória na prova-espectáculo. Há mais nomes que já confirmaram a sua presença, como por exemplo Vítor Pascoal.

Por fim, e não menos importante, outra atração será o fantástico Citroen ZX Rallye-Raid, guiado por Pierre Lartigue, piloto que venceu três Dakar, entre 1994 e 1996 com este mesmo carro. Espetáculo garantido!

Programa

Quinta-Feira, 13 de outubro

Conferência 18h00-20h00 Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Mostra de Veículos Clássicos 18h00-23h00

Track Day 21h00-23h00

Sexta-Feira, 14 de outubro

Mostra de Veículos Clássicos 15h00-24h00

Feira de Automobilia 15h00-24h00

Drift Show 21h00-23h00

Sábado, 15 de outubro

Passeio Mini-Hondas 10h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-01h00

Feira de Automobilia 10h00-01h00

Super Especial/Leiria Rally 2 Gold Challenge 10h00-23h00

Passeio de Vespas 15h00

Bicicletas no Leiria Sobre Rodas 15h00

Domingo, 16 de outubro

Passeio Motorizadas Antigas 08h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-19h00

Feira de Automobilia 10h00-19h00

Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge 10h00-18h00

Passeio de Harley-Davidson 10h00

Passeio Bicicletas antigas no Leiria Sobre Rodas 10h00

Passeio de Clássicos 18h00