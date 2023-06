9ª edição do Encontro Nacional de Drifters é a 15 e 16 de julho | AutoSport

A 9ª edição do Encontro Nacional de Drifters está quase a chegar, e o Circuito Alto do Roçário em Sever do Vouga volta a ser o palco do maior festival nacional de drift nos dias 15 e 16 de Julho de 2023.

O evento contará este ano com algumas novidades, entre elas a Zona Expo Car (uma zona de exposição de viaturas Tuning, Stance, Clássicos e Exóticos) e ainda uma zona do clube STACHE onde o convívio e animação será uma constante.

Quanto ao Drift, o evento contará com uma impressionante lista de luxo com 75 pilotos inscritos, tendo o mesmo registado lotação esgotada em menos de três minutos. Para o presidente do Aveiro Elite Club foi “uma total surpresa esta adesão massiva, sabíamos obviamente que o evento iria ter muita procura mas nunca nos passou pela cabeça chegarmos a este ponto”. Luis Lamego não escondeu a sua felicidade e referiu que “obviamente estamos muito orgulhosos de chegarmos a este nível, depois de tantos contratempos sofridos no passado é muito bom vermos este tipo de reconhecimento do nosso trabalho e finalmente conseguirmos recolher alguns frutos de todo o esforço que empenhamos nos últimos anos”, disse algo comovido.

O representante da coletividade disse ainda que “sabemos que isto nos trás muita responsabilidade e novos desafios, mas não tenho dúvidas que estamos à altura para os superar, tenho total confiança no meu staff e sei que eles são os melhores nisto”. A organização revelou também que este ano está a realizar uma campanha de sensibilização ambiental com vista a reduzir o impacto proporcionado por este desporto, assim como terá regras muito apertadas durante o evento no campo da prevenção de incêndio florestal.

A ação em pista começa no sábado pelas 14.30h e só termina às 24h, com intervalo para jantar entre as 19.30h e as 21h. No domingo as sessões de Drift têm início marcado para as 10h com intervalo para almoço das 12.30h às 14h, realizando-se de seguida a apresentação de todos os pilotos ao público, continuando depois as sessões de Drift até perto das 19h. Serão dois dias repletos de adrenalina em pista, onde o Drift será rei e senhor!

Os bilhetes estão já à venda no site do clube organizador em www.aveiroeliteclub.com, começando nos 4€ para a Zona Peão e os 7€ para a Zona VIP com acesso a todas às áreas, sendo que os bilhetes comprados online serão válidos para os dois dias. Os bilhetes da Zona Bancada encontram-se já esgotados.

Foto: André Neto