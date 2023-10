70.000 no Leiria Sobre Rodas | AutoSport

Muito calor e muito público marcaram a 10ª Edição do Leiria Sobre Rodas, um evento que voltou a levar muitos milhares de pessoas a Leiria, onde ‘respiraram motores’ e não só. Num evento com um ambiente incrível, a Câmara Municipal de Leiria está mais uma vez de parabéns pelo certamente que coloca de pé há uma década. Este ano, com ‘apenas’ três dias, marcaram presença mais de 30 marcas e concessionários, havendo pelo meio uma dezena de concentrações de clubes nacionais. Neste contexto, a celebração do 10.º aniversário do Leiria Sobre Rodas foi um sucesso.

Se a vertente cronometrada coroou o britânico Kris Meeke como vencedor do Leiria Rally2 Gold Challenge e Gonçalo Henriques na competição dedicada a viaturas Rally4, a verdade é que foram muitos mais os que tanto na competição relativa 7.º CIR S Leiria Motorshow, como é o caso de Jorge Batista em Peugeot 205 que venceu nos Clássicos, Gustavo Gama (Mazda MX5), venceu nos desportivos e José Lopes levou a melhor nos protótipos, ao volante de um Suzuki Kartcross. No Electric Challenge, Paulo Grosso, ao volante de um Peugeot e-208 levou a melhor, acabando por fazer as delícias dos milhares que se reuniram nas imediações do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

No entanto, nem só de competições contra o relógio se tratou o cada vez mais amado Leiria Sobre Rodas. Na vertente dos passeios, foram as Motorizadas Antigas quem acabou por juntar o maior número de participantes (260), logo seguido do Passeio de Vespas que juntou 250 participantes. O Passeio de Clássicos juntou 40 participantes, com viaturas das décadas de 40 a 80, já o passeio Harley-Davidson juntou um total de 70 motas. O Passeio de Bicicletas antigas foi um sucesso reunindo mais de 160 velocípedes, enquanto o passeio Mini-Honda contou com mais de 40 participantes.

Já no que toca a exposições, os superdesportivos continuam a ser uma verdadeira atração, e a presença de um LaFerrari do Ferrari Owners Club acabou por se destacar, num evento onde estiveram expostas verdadeiras máquinas, como é o caso das três viaturas originais DTM.

Para terminar o resumo de um fim-de-semana de paixão motorizada para toda a família, destaque para o revivalismo que foi assistir à conversa sobre Formula 1 entre João Carlos Costa e Pedro Lamy. As diferentes tertúlias (Ralis, Todo-o-Terreno e Montanha) foram um sucesso, com muito público a dirigir-se ao local para escutar as vozes dos experientes pilotos que compunham o painel, entre os quais François Delecour, Adruzilo Lopes, Miguel Barbosa, João Ferreira, Armindo Araújo, Gabriela Correia ou Vítor Pascoal. Um último destaque também para a presença do camião Iveco de Gerard de Rooy, que trouxe a Leiria o paixão do Dakar.

Enchente prova a importância do evento para a Região

O Leiria Sobre Rodas ultrapassou os limites do concelho de Leiria, espalhando-se rapidamente pelo Mundo. Prova disso são os dados obtidos das visualizações do Live Stream do evento, que registam público dos quatro cantos do globo. As atrações gratuitas e os espaços dedicados aos mais jovens foram também elas um sucesso, prova que o Leiria Sobre Rodas é um evento para todos: “O Leiria Sobre Rodas voltou a ser um grande sucesso, mostrando uma vez mais a importância que o setor automóvel representa para a economia da nossa região.O número de visitantes não deixa dúvidas relativamente à adesão da região a esta iniciativa, que pretendemos continuar a melhorar de ano para ano, continuando a apostar num conjunto de eventos que alcancem diferentes públicos, reforçando um cartaz desportivo e cultural muito eclético”, referiu Gonçalo Lopes, Presidente do Município de Leiria.

Para finalizar, só nos resta deixar algumas das melhores fotos do evento, pois se não teve oportunidade de marcar presença , e também para os que tiveram, pode ver, ou rever…