5ª edição do Almada Extreme Sprint foi apresentada | AutoSport

A 5ª edição do Almada Extreme Sprint foi apresentada e será dedicada aos Campeões de Ralis de Almada, ao mesmo tempo que integra as comemorações dos 50 anos da cidade.

Marcada para os dias 8 e 9 de julho, o Almada Extreme Sprint, apresenta um programa recheado em dois dias de animação e adrenalina, integrando este ano as comemorações da elevação de Almada a Cidade, que serão muitas ao longo do ano de 2023.

Com o apoio da Câmara Municipal de Almada, o Clube de Motorismo de Setúbal, apresenta um completo “menu” de propostas, com especial foco na competição automóvel – este ano aberta às categorias de “sprint” e “regularidade” – mas também ao “Revival”.

Juntos, os campeões Carlos e Jorge Bica, Nuno Madeira, Ivo Tavares, Joaquim Capelo, João Vicente Mário Feio e Rui Madeira, vão ter honras de abertura das várias mangas de prova aos comandos dos veículos oficiais da prova, de novo os Toyota da A.M. Gonçalves.

Ainda no sábado haverá reconhecimentos e as verificações administrativas e técnicas regulamentares, e também no sábado a responsabilidade social será evidenciada, pois terá lugar uma importante ação de solidariedade promovida pela Help Who Helps e pelo piloto Fernando Silva no seu Porsche 911 GT 3 a favor da Associação Acreditar, que irá proporcionar momentos de pura adrenalina a algumas crianças logo pelas 10: 00h da manhã.

Complementando toda a ação desportiva, o Presidente do CMS, referiu que todas as áreas serão reforçadas, para proporcionar “momentos interessantes aos espectadores que se espera vão acorrer em massa às antigas instalações da Lisnave, sendo esperado por todos que seja uma grande festa durante os dois dias de evento.”

Restauração, desfiles de clássicos, demonstrações fantásticas por parte do espetacular Marco Martins ou do Campeão Nacional de TT em título – Nuno Tordo – o curioso e único Mercado Urbano de Almada, a par com exposições dos patrocinadores, animação com o DJ Patronilho e vários expositores de empresas locais, são tudo propostas irrecusáveis que foram apresentadas perante uma sala cheia de gente com o espírito aberto e comungando do mesmo gosto pela competição automóvel, mas principalmente pelo Almada Extreme Sprint.

Foi a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, que deu, a encerrar a sessão, as melhores notícias; anunciando primeiro “a integração do Almada Extreme Sprint no conjunto de comemorações dos 50 anos da elevação de Almada à categoria de cidade, confirmando assim todo o apoio incondicional, que a edilidade deu a este projeto, com as necessárias cautelas iniciais, pois era tudo novo para todos, mas agora, cinco anos depois, podemos desde já garantir a assinatura de um protocolo com o Clube de Motorismo de Setubal, que garante a realização do evento, até 2025. Trata-se de um evento importante para todos os Almadenses, que recolocou no mapa, da melhor forma, uma zona adormecida há muitos anos que faz parte integrante do orgulho de Almada como cidade.”