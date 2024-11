‘5ª Carrera de Campeones’: Marco Martins dá espetáculo ao lado de Neuville e Sordo

O evento conta com a presença de Dani Sordo o Thierry Neuville, recém-coroado Campeão do Mundo de Fórmula 1, e conta com a participação de outros pilotos de destaque como Mikel Azcona, Nil Solans, Iván Ares, Víctor Senra e Manuel Senra, e ainda Marco Martins, o Ken Block português, piloto de powerslide, que irá mostrar os seus atributos de espetáculo no próximo fim de semana, num evento que promete ser uma experiência emocionante para os fãs de automobilismo, oferecendo a oportunidade de ver pilotos de alto nível em competição versão espetáculo.

